Курорт для вбивць. Як Україна облаштує табори для російських полонених

Російський солдат, який, приміром, розстріляв ні в чому невинних дітей, отримує повний пакет гарантій в українському таборі для військовополонених

Впійманий окупант зможе спокійно носити медаль «За возвращение Крыма» в українському таборі

Напередодні великої битви за Донбас уряд затвердив порядок тримання військовополонених в українських таборах. Якщо хтось подумав, що це табори на кшталт радянських, буде розчарований. Для тих, у кого руки по лікті в крові українців, після всього скоєного табори стануть справжнім курортом.

Трохи деталей того, як росіян захищатиме наше законодавство. Далі цитати:

«до військовополонених за будь-яких обставин ставляться з повагою до їх особи та честі…»;

«з військовополоненими завжди поводяться гуманно, не допускаючи стосовно них насильства, репресалій, жорстокого поводження і тортур, образливого та принизливого ставлення, залякування та цікавості публіки, засудження та застосування покарання…»;

«військовополонених не можна піддавати фізичному каліченню, медичним чи науковим експериментам будь-якого характеру».

Тобто російський солдат, який, приміром, розстріляв ні в чому невинних дітей, отримує повний пакет гарантій. Так Україна всьому світу демонструє свою цивілізованість, дотримання міжнародного права та врешті-решт відмінність від Росії.

Ось, наприклад, полоненим росіянам в українських таборах дозволять носити нагороди, розпізнавальні знаки та шеврони. Себто, якщо у впійманого окупанта у кишені заваляється «медаль Донецької Народної Республіки», або ж відзнака за попередні злочини, наприклад, «За возвращение Крыма», він може спокійно її вчепити та носити в таборі.

Полонені російські солдати на Сумщині. Тепер їх чекає рай в українському таборі

В українських таборах дбатимуть про здоровий сон загарбників (вони спатимуть не менше восьми годин на добу), відкриють крамниці, в яких військовополонені можуть купувати продукти харчування, мило, тютюн та предмети першої необхідності; влаштовуватимуть для них інтелектуальні, освітні та оздоровчі заняття, спортивні змагання та ігри, а також виводитимуть їх свіже повітря. Словом, чим не курорт?!

Є цілий розділ в урядовому документі, який назвали «Предмети першої необхідності». Україна забезпечуватиме полонених росіян одягом, головними уборами, взуттям та постільними речами.

Також кожному окупанту видаватимуть по ручному годиннику, дзеркальцю, електричній бритві, сірники (не більше 10 коробок), запальнички одноразового використання (не більше 5 штук), електрокип’ятильники потужністю не більше 0,5 кВт, шашки, шахи, доміно, нарди (по одному комплекту), спортивний інвентар (за винятком тих, що належать до заборонених предметів); щітки для одягу та взуття, крем для взуття; нескляний посуд, пластмасові футляри для окулярів, мила та зубних щіток; натільні хрестики та інші предмети культу, крім саморобних.

Уряд визначив кількість одягу та засобів особистої гігієни, які видаватимуть в одні руки військовополоненому

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Слідкуватиме наша держава й за дотриманням особистої гігієни солдатами ворожої армії. Їм видаватимуть: мило, зубний порошок чи паста, зубна щітка, гребінець, крем, піна чи гель для гоління, крем після гоління, дезодорант (кульковий, сухий) не на спиртовій основі, шампунь, манікюрні ножиці; спеціальні засоби гігієни для жінок. Раз на тиждень вони прийматимуть душ у лазні табору.

«Для військовополонених у таборах створюються належні побутові умови. Військовополонених розміщують в освітлених спальних приміщеннях, в яких наявне опалення та які відповідають нормам площі, об’єму повітря», – відрапортував уряд.

Праця для всіх військовополонених рядового складу буде обов’язковою в українських таборах

Крім цього, надаватимуть полоненим медичну допомогу. За рахунок бюджету їх забезпечать лікарськими засобами, медичними виробами, технічними та іншими засобами реабілітації.

Що взамін Україна матиме від воєнних злочинців? Їх залучатимуть до виконання робіт у сільському господарстві, на промисловості (за винятком металургійної, машинобудівної та хімічної промисловості), до громадських та будівельних робіт, які не мають воєнного характеру або призначення, навантажувально-розвантажувальних робіт, робіт з торговельного підприємництва та побутового обслуговування.

Праця для всіх військовополонених рядового складу буде обов’язковою. Певні привілеї залишили для офіцерів, генералів – їх залучатимуть до праці за їхньою згодою.

Та й тут не обійшлося без нотки гуманізму. «Жодному військовополоненому не наказують виконувати роботу, яка може бути принизливою для військовослужбовця Збройних Сил України», – йдеться в урядовому документі.

Україна потурбувалася й позаземне життя вбивць-рашистів. Поховання військовополонених проводиться на окремих ділянках існуючих кладовищ, що розташовані поблизу табору або окремо створених ділянках місцевості, розташування яких узгоджується з місцевими органами виконавчої влади. На одного померлого окупанта відводитимуть чотири квадратних метри землі. Якщо ж померлий військовополонений склав заповіт, він повинен без затримок передаватись до держави-покровительки.

Між іншим, табори з утримання росіян фінансуватимуться за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету – того самого фонду, на якому тримається боєздатність української армії. Висновки робіть самі…

Віталій Тараненко, «Главком»