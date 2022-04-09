Випалювали очі. Омбудсмен розповіла, як росіяни катували дітей на Київщині

Лише у Бучі рашисти вбили 10 дітей

У місті Бучі на вулиці Яблунська російські військові облаштували катівню, де мучили не лише дорослих, але й дітей. Про це повідомила уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

«У місті Бучі на вулиці Яблунська, 144 рашистами була облаштована справжня катівня. За словами тих, хто вижив, тут був штаб кадирівців. Вони розстрілювали людей впритул, випалювали очі, відрізали частини тіла, мучили до смерті не лише дорослих, а й дітей»‚− написала Денісова.

За інформацією міської влади всього в Бучі на цю хвилину 360 вбитих мирних мешканців, серед яких мінімум 10 дітей.

Крім цього, у лісі на виїзді з Гостомеля у бік Ірпеня місцеві мешканці знайшли розстріляний автомобіль із сім’єю.

Нагадаємо, раніше Денісова повідомила, що на Київщині зафіксовано факти зґвалтування дітей рашистськими нелюдами.

Вона нагадала, що зґвалтування суворо заборонені статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.