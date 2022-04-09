Достукатися в бункер: Макрон та Шольц телефоном розповідають Путіну правду про війну в Україні

Шольц та Макрон розповідають путіну інформацію, яку він не почує від оточення

Путіну розказують про те, що війна матиме величезні наслідки для російської армії

Олаф Шольц розповів, що він та Еммануель Макрон телефонують Путіну, щоб розповісти правду про війну, яку сам диктатор почав проти України. Таку заяву політик зробив під час брифінгу. Канцлер Німеччини та президент Франції припускають, що Путіну не кажуть правди.

«Ми використовуємо можливість донести до Путіна правдиву інформацію про кількість загиблих російських солдатів», – сказав Шольц.

Він додав, що Путіну розказують про те, що війна матиме величезні наслідки для російської армії, про масштаб руйнувань російських озброєнь, які неможливо буде надалі використовувати та про те, що його плани не реалізуються так, як він того хотів.

«Це та інформація, яку він, імовірно, не отримує від свого ближчого кола», – припустив Шольц.

Президент Франції Макрон також веде переговори з Путіним, намагаючись переконати його негайно припинити війну в Україні та вивести війська з української території.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відкладає остаточне рішення щодо того, чи надавати Україні високотехнологічні танки для війни з Росією попри тиск з боку кількох інших високопоставлених чиновників.

Днями Шольц повідомив, що Німеччина веде конфіденційні переговори з Києвом про гарантії безпеки.

Додамо, що цього тижня Чехія відправила в Україну танки.

А Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Україні йде оборонна війна, тому наступальна зброя теж є оборонною.