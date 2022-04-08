Табори для полонених росіян в Україні. Стало відомо, до якої роботи залучатимуть окупантів

В урядовій постанові наголошується, що розміщення таборів заборонено поблизу підприємств атомної енергетики, об’єктів підвищеної небезпеки, а також воєнних об’єктів

Для військовополонених запроваджується шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем

Кабмін затвердив порядок тримання військовополонених в українських таборах. Відповідна постанова з’явилася 5 квітня, передає «Главком».

У таборах діятимуть дві ізольовані зони: житлова – для розміщення військовополонених, виробнича – для виконання ними роботи, а також ізольовані структурні дільниці: для карантину та діагностики, проведення індивідуальної роботи та адаптації, посиленого контролю та відправки.

На території виробничої зони обладнуються виробничі об’єкти, на яких можуть працювати військовополонені.

Окремо у таборах обладнуються приміщення для розміщення військовополонених, лазня, їдальня, пральня, медична частина, приміщення для карантину та діагностики, кухня, пекарня, штаб, майстерні для ремонту взуття та одягу, крамниця тощо.

Підтримання порядку серед військовополонених та забезпечення режиму тримання здійснюється підрозділами нагляду таборів.

Розпорядок дня в таборах встановлюється начальниками таборів. У розпорядку дня повинна бути передбачена робота на виробництві не менше восьми годин на добу та стільки ж на сон.

У всіх таборах працюватимуть крамниці, в яких військовополонені можуть купувати продукти харчування, мило, тютюн та предмети першої необхідності. Розцінка товарів не повинна перевищувати ринкових цін.

Крім цього, військовополонені мають право за рахунок коштів, що розміщені на їх особистих рахунках, передплачувати і одержувати газети, журнали, інші періодичні видання без обмеження їх кількості.

В урядовому документі зазначено, що військовополонені залучаються до виконання робіт у сільському господарстві, на промисловості (за винятком металургійної, машинобудівної та хімічної промисловості), до громадських та будівельних робіт, які не мають воєнного характеру або призначення, навантажувально-розвантажувальних робіт, робіт з торговельного підприємництва та побутового обслуговування. Праця для всіх працездатних військовополонених рядового складу є обов’язковою. Вони розподіляються для виконання робіт з урахуванням їх віку, статі, військового (спеціального) звання (рангу), фізичного стану та стану здоров’я.

Для військовополонених запроваджується шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем. Крім того, кожному військовополоненому, який пропрацював один рік, надають відпочинок тривалістю вісім днів підряд, під час якого йому виплачують винагороду за працю.

Військовополоненим під час виконання робіт надається відпочинок усередині робочого дня не менше однієї години або так само, як це встановлено для працівників підприємства, на якому вони виконують роботи.

Розмір винагороди за працю військовополонених встановлюється у національній валюті України і не може бути меншим за розмір, встановлений статтею 62 Женевської конвенції. Військовополонені, які керують та контролюють роботу військовополонених, залучаються для надання медичної допомоги, так само отримують винагороду, як і ті, які залучаються до виконання робіт.

Окремо українська передбачила дозвілля для військовополонених. Їм дозволено: відправляти релігійні обряди, проводити інтелектуальні, освітні та оздоровчі заняття, спортивні змагання, ігри та перебувати на свіжому повітрі.

Разом з тим Україна ввела дисциплінарні стягнення для військовополонених:

штраф у розмірі не більше 50 відсотків авансу в рахунок грошового забезпечення та оплати за виконання робіт на термін не більше 30 діб;

позбавлення пільг, які надані додатково до тих, які передбачені Женевською конвенцією;

позачергові наряди тривалістю не більше двох годин на день;

арешт.

При цьому позачергові наряди тривалістю не більше двох годин на день до офіцерів не застосовуються.

Також Україна визначила норму харчування військовополонених (розрахунок на одну особу на добу):

500 г хліба із суміші борошна житнього обдирного і пшеничного першого сорту;

120 г круп;

20 г макаронних виробів;

100 г м’яса;

100 г риби;

40 г масла;

30 г цукру;

550 г картоплі;

250 г овочі.

Крім цього, особам, які проживатимуть у таборах, заборонено мати при собі алкогольні напої, наркотики, мобільні телефони, друкарські машинки, комп’ютерну техніку, ігрові консолі та портативні комп’ютерні ігри, ножі, бритви (крім електричних, механічних та безпечних з касетною головкою); сокири, молотки та інші інструменти; проводи, дроти, електричні спіралі, мотузки; гральні карти; фотоапарати, топографічні карти, компаси; спортивне знаряддя для заняття бойовими мистецтвами (боксерські рукавички та груші, рукавички для заняття рукопашним боєм, маківари тощо).

В урядовій постанові наголошується, що розміщення таборів заборонено поблизу підприємств атомної енергетики, об’єктів підвищеної небезпеки, а також воєнних об’єктів. Також не допускається використання таборів і військовополонених для захисту воєнних об’єктів або будь-яких пунктів чи районів під час ведення військових операцій.

Як відомо, в Україні триває 44-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.