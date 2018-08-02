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    Вбивство Олешка: чотирьом затриманим повідомили про підозру

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    <div class="copy">Віталій Олешко</div> - Вбивство Олешка: чотирьом затриманим повідомили про підозру
    Фото: УНІАН
    Віталій Олешко

    Готується клопотання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

    Чотирьом особам, яких затримали у ході розслідування вбивства в Бердянську колишнього добровольця Віталія Олешка, повідомили про підозру.

    Про це на своїй сторінці в Facebook написав речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

    «Чотирьом особам повідомлено про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України у вчиненні за попередньою змовою групою осіб умисного вбивства активіста в Бердянську Запорізької області», - повідомив Лисенко.

    Зазначається, що до Бердянського міськрайонного суду готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Лисенко додав, що зловмисники були затримані відповідно до ст. 208 КПК України в результаті спецоперації «Сирена» у день вчинення вбивства, 31 липня, на стаціонарному посту поліції у Василівці Запорізької області.

    «Слідчі дії у вказаному кримінальному провадженні тривають. Хід розслідування контролюється прокуратурою Запорізької області», - повідомив речник ГПУ.

    Нагадаємо, друзі та побратими вбитого Олешка опізнали екс-бійця розформованого батальйону «Торнадо» Артема Матюшина як вбивцю загиблого.

    Ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня.

    Правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у вбивстві Олешка.

    Нардеп Антон Геращенко розказав подробиці про кілера та його пособників, які здійснили вбивство Олешка.

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