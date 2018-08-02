Вбивство Олешка: чотирьом затриманим повідомили про підозру



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Фото: УНІАН Віталій Олешко

Готується клопотання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Чотирьом особам, яких затримали у ході розслідування вбивства в Бердянську колишнього добровольця Віталія Олешка, повідомили про підозру.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

«Чотирьом особам повідомлено про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України у вчиненні за попередньою змовою групою осіб умисного вбивства активіста в Бердянську Запорізької області», - повідомив Лисенко.

Зазначається, що до Бердянського міськрайонного суду готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Лисенко додав, що зловмисники були затримані відповідно до ст. 208 КПК України в результаті спецоперації «Сирена» у день вчинення вбивства, 31 липня, на стаціонарному посту поліції у Василівці Запорізької області.

«Слідчі дії у вказаному кримінальному провадженні тривають. Хід розслідування контролюється прокуратурою Запорізької області», - повідомив речник ГПУ.

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