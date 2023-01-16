Головна Публікації
search button user button menu button

Новий командир війни. Що означає призначення генерала Герасимова?

Агресор
Франческа Ебель glavcom.ua
Новий командир війни. Що означає призначення генерала Герасимова?
Путін і Начальник Генштабу генерал Валерій Герасимов. Минулого тижня він був призначений оперативним командувачем війни в Україні
фото з відкритих джерел

Що змінилося у путінському плані захоплення України?

Призначивши генерала Валерія Герасимова, найвищого військового офіцера Росії, прямим оперативним командувачем війною в Україні, президент Володимир Путін лише подвоїв свою переконаність у тому, що своєї мети можна досягти й без радикальних кадрових змін. Це підтверджує його звернення до своєї довіреної особи, яка беззаперечно виконуватиме його накази, заявляють аналітики.

«Призначення Герасимова, ймовірно, спрямоване на підтримку запланованих рішучих військових зусиль Росії у 2023 році», – відзначив у середу вашингтонський аналітичний центр Інституту вивчення війни,

«Путін неодноразово демонстрував своє неправильне розуміння можливостей російських військ і не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні, – йдеться в аналізі. – Ймовірно, Путін призначив Герасимова, найвищого офіцера російської армії, наступником серії командувачів цього театру бойових дій для спостереження за великим наступом, який Путін, ймовірно, помилково, вважає таким, який російські сили можуть здійснити у 2023 році».

Інші аналітики стверджують, що Герасимова поставили на цю посаду для того, щоб взяти на себе відповідальність за подальші невдачі Росії на полі бою. А дехто припускає навіть, що Герасимов і міністр оборони Росії Сергій Шойгу намагаються відновити контроль традиційних військових лідерів над нерегулярними формуваннями, очолюваними керівником групи найманців Вагнера Євгенієм Пригожиним та лідером Чечні Рамзаном Кадировим.

67-річний Герасимов, генерал армії та заступник міністра оборони, був начальником Генерального штабу понад десять років. Він є інсайдером Кремля і відігравав ключову роль у плануванні війни. На посаді голови Об’єднаних сил в Україні він змінив генерала Сергія Суровікіна, який, керуючи військовими діями, за три місяці стабілізував позиції Росії після того, як Україна повернула собі значні території.

Деякі експерти стверджують, що тут є й особисте суперництво. «Шойгу та Герасимов понизили Суровікіна та поставили Герасимова керувати операцією в Україні, понизивши свого найкомпетентнішого старшого командира та замінивши його некомпетентним, – написала у Twitter Дара Масікот, аналітик з питань російської оборони в Rand Corp. – Це історія, в якій є все: внутрішні чвари, боротьба за владу й навіть ревнощі».

Остання раптова перестановка вищого командування в Москві, оголошена минулої середи Міністерством оборони, але, безсумнівно, схвалена самим Путіним, змусила здивуватися навіть досвідчених спостерігачів за Кремлем. У Росії багато «яструбів війни» були розлючені тим, що Герасимов, якого вони звинувачують у жахливому плануванні, що призвело до безперервних поразок на полі бою, тепер безпосередньо керує війною, яка триває вже 11-й місяць.

Офіцер із майже 50-річним стажем служби, Герасимов є консервативним і досвідченим польовим командиром, який приєднався до совєтської армії у 1977 році та піднявся кар’єрною драбиною у танковому корпусі. Суровікін, який отримав прізвисько «генерал Армагеддон» через застосування жорстокої тактики на посаді командувача в Сирії, тепер фактично понижений до заступника Герасимова.

За даними російських ЗМІ, Пригожин і Кадиров були прихильниками Суровікіна, але жорстко критикували інших російських військових командирів, у тому числі й генерал-полковника Олександра Лапіна, якого підвищили в середу під час перестановок. Лапіна було знято з керівної посади під час попередньої перестановки, оскільки війна завмерла.

Путін ніколи не очікував, що опиниться в такій катастрофічній ситуації

Марк Галеотті, аналітик і експерт з питань російської безпеки, сказав, що пониження Суровікіна вказує на схильність Путіна асоціювати людей з проблемами: «Він вважає, що це був гамбіт Суровікіна, і тепер йому доведеться за це страждати».

Галеотті заявив, що призначення Герасимова надає «додатковий політичний вплив» на повсякденні оперативні рішення, але свідчить і про спробу виправити зростаючу фракційність російської армії. У заяві Міноборони йдеться про те, що така реорганізація була пов’язана з «розширенням» операції та спрямована на «підвищення якості… та ефективності управління російськими силами».

«Має бути надія, що він дійсно зможе переконатися, нібито координація з Росгвардією (національною гвардією Росії) з силами Кадирова і, передусім, з «Вагнером», працюватиме краще, тому що це була катастрофічна невдача», – сказав Галеотті.

Зміни керівництва, незалежно від їхньої справжньої мети, підкреслюють лише одне: Путін ніколи не очікував, що опиниться в такій катастрофічній ситуації. Зараз його країна вже майже рік перебуває у стані війни, яка, за прогнозами деяких російських коментаторів, мала для росіян успішно завершитися за кілька днів, а переможні російські війська мали пройтися Києвом.

Українські військові на позиції поблизу Бахмута у середині січня. Місто було осередком інтенсивних боїв упродовж кількох тижнів
Українські військові на позиції поблизу Бахмута у середині січня. Місто було осередком інтенсивних боїв упродовж кількох тижнів
Фото: AP

Натомість отримали десятки тисяч убитих та поранених, і Путін був змушений оголосити непопулярну мобілізацію для підкріплення. Чотири українські області, які Росія нібито анексувала з порушенням усіх міжнародних прав, не повністю контролюються Москвою. А західні прихильники України планують відправити Києву партії додаткової та більш потужної зброї.

Багато проросійських військових блогерів висловлювали скептицизм щодо того, що кадрові зміни вирішать зростаючі проблеми російської армії, включно з її опорою на поспішно навчених й погано оснащених новобранців. «Сума не змінюється, якщо міняти місцями її частини», – написав у Telegram військовий аналітик, відомий під псевдонімом «Рибар».

Інші заявляють, що Герасимова, обтяженого безпосередньою відповідальністю, оскільки Росія йде до подальших поразок, використають як потенційного цапа-відбувайла для Путіна, коли для цього настане відповідний момент.

Хоча Суровікін здебільшого уникав публічної критики, усе ж він був головним, коли Росія зазнала кількох принизливих поразок на полі бою, включно з відступом з Херсона.

Нещодавно Росія зазнала значних втрат під час низки високоточних ударів з боку України, включаючи нещодавню нищівну атаку на Макіївку, внаслідок якої загинули щонайменше  89 (офіційно визнана Москвою цифра) російських військових. Деякі коментатори звинуватили російське командування у нездатності розміщувати солдатів і зберігати боєприпаси в одній будівлі.

Герасимов був призначений Путіним главою Генерального штабу Росії в 2012 році і був тісно пов’язаний з використанням Росією гібридної війни, зокрема під час її вторгнення в Україну у 2014 році та незаконної анексії Криму.

Усі ці перестановки підкреслюють дедалі більші розбіжності в командуванні, й аналітики заявляють, що пониження Суровікіна було різким зневажливим ставленням до Кадирова та Пригожина, чиї війська «Вагнера» вели багатомісячний наступ на Бахмут.

Українські військові в Бучі у четвер несуть труну командира стрілецької дивізії Володимира Кербута, який загинув у боях під Соледаром
Українські військові в Бучі у четвер несуть труну командира стрілецької дивізії Володимира Кербута, який загинув у боях під Соледаром
Фото: AP

У середу Пригожин заявив, що зробив ключовий крок, захопивши сусіднє місто Соледар. Але українські офіційні особи заперечили це твердження, і в четвер у Соледарі та навколо нього тривали запеклі бої. Західні офіційні особи заявили, що бій має невелику стратегічну цінність, але Пригожин хоче перемоги, щоб показати свої можливості громадськості.

«Це маневрування є перетягуванням канату між Суровікіним (і його симпатиками, такими як Пригожин) та Герасимовим, – написала в Telegram російський політолог Тетяна Станова. – Путін, не будучи професійним військовим і не розуміючи, як врятувати ситуацію, коливається між ними. Через пару місяців Герасимова теж можуть усунути».

Моллі МакКью, вашингтонський експерт з інформаційних воєн, зазначила, що нові призначення мають на меті відновити баланс сил.

Якими б не були перестановки у Москві, одне залишається чітким і ясним: війна йде не за планом

«Путін любить відбивати ноги тому, хто в даний момент найвищий. І я гадаю, що це частина такого плану, – сказала Макк'ю в одному з інтерв'ю. – Це сигнал, що ця внутрішня боротьба за владу, яку всі мікроаналізували і на якій ми так сильно зосереджуємося, перебуває під контролем».

Якими б не були внутрішні маніпуляції, одне залишається чітким і ясним: війна йде не за планом. Маккью сказала, що перестановка відображає підготовку до нових наступальних дій. «Я думаю, що це сигналізує про ескалацію прихильності щодо просування й підтримки війни, у чому з російської сторони ніхто не був настільки впевнений, оскільки вони планували виграти цю війну дуже швидко», – зазначила Макк’ю.

Франческа Ебель
Кореспондент The Washington Post у Росії

Джерело: The Washington Post

Переклад з англійської Вікторії О. Романчук,
відповідального секретаря журналу «Універсум»,
членкині Національної спілки журналістів України,
членкині Organisation Mondiale de la Presse Periodique (Brussels, Belgium)

Читайте також:

Теги: росія війна путін кадрові зміни Сергій Шойгу боєприпаси наступ Бахмут Соледар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти вночі демонтували пам'ятник Шевченку в Мелітополі
Росія веде війну проти нашої ідентичності
Вчора, 19:05
Після перемоги у Другій світовій екс-прем’єр Британії Вінстон Черчилль першим назвав радянський тоталітаризм  небезпечнішим за фашизм
Світу потрібен новий Черчилль. Якою перемогою має завершитись війна в Україні Авторська стаття
Вчора, 17:41
Himars посіяли хаос у російському командуванні
CNN: Вашингтон отримує цінну інформацію під час війни з України
Вчора, 21:42

Публікації

Путін і Начальник Генштабу генерал Валерій Герасимов. Минулого тижня він був призначений оперативним командувачем війни в Україні
Новий командир війни. Що означає призначення генерала Герасимова?
Сьогодні, 13:45
У США відбулося дуже багато акцій на підтримку України
Чи втомилися американці від війни в Україні?
Сьогодні, 08:00
Після перемоги у Другій світовій екс-прем’єр Британії Вінстон Черчилль першим назвав радянський тоталітаризм  небезпечнішим за фашизм
Світу потрібен новий Черчилль. Якою перемогою має завершитись війна в Україні
Вчора, 17:41
Президент Зеленський відвідав Херсон після його деокупації. Україна планує звільнити усі свої окуповані території до кінця 2023 року
2023-й має стати роком перемоги України, інакше…
14 сiчня, 11:30
Танк Leopard 2 A4M
Від «Джавеліна» до «Леопарда». ЗСУ стали світовим лідером із освоєння нових технологій
13 сiчня, 17:20

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Арестович вибачився за скандальну заяву про Дніпро, а потім передумав
45K
Путін змінює стратегію ведення війни в Україні – висновок ISW
25K
Призначення Лапіна – тривожний сигнал. Як кадрові зміни в армії РФ вплинуть на фронт
22K
Історія вцілілої кухні в будинку Дніпра після обстрілів РФ: щемливе відео
16K
Путін готує важливу заяву щодо війни в Україні
12K
Атака на Дніпро: Росія вбила заслуженого тренера України з боксу

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту