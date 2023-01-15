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CNN: Вашингтон отримує цінну інформацію під час війни з України

Юрій Лящук
glavcom.ua
CNN: Вашингтон отримує цінну інформацію під час війни з України
Himars посіяли хаос у російському командуванні
фото з відкритих джерел

Експерт переконаний, що легкі американські реактивні системи залпового вогню M142, або Himars, відіграли вирішальну роль в успіху України

Для американських військових війна в Україні стала неймовірним джерелом даних щодо корисності їхніх власних систем. Оскільки війна надала рідкісну можливість вивчити, як працюють американські системи озброєнь за умов інтенсивного використання. Про це повідомляє CNN.

Видання зазначає, що американські оперативні офіцери та інші військові чиновники також відстежували, наскільки успішно Росія використовувала дешеві безпілотники, які витрачаються під час удару, надані Іраном, для руйнування української енергосистеми.

«Україна – це абсолютно збройова лабораторія у всіх сенсах, тому що жоден із цих пристроїв ніколи не використовувався у війні між двома промислово розвиненими країнами. Це реальні бойові випробування», – сказало одне джерело, знайоме із західною розвідкою.

За словами американського офіцера з військових операцій, знайомого із ситуацією на полі бою, а також за результатами нещодавнього дослідження британського аналітичного центру, деякі висококласні системи, передані українцям, такі як безпілотник Switchblade 300 і ракета, призначена для ураження радарних систем противника, виявилися меншими. на полі бою, чим передбачалося.

Але легкі американські реактивні системи залпового вогню M142, або Himars, відіграли вирішальну роль в успіху України – навіть попри те, що офіційні особи здобули цінні уроки про те, як швидко ці системи потребують ремонту за такого інтенсивного використання.

Те, як Україна використала свої обмежені запаси ракет Himars для того, щоб посіяти хаос у російському командуванні та управлінні, вражаючи командні пункти, штаби та склади постачання, було повчальним, заявив представник оборонного відомства, додавши, що військові керівники вивчатимуть це протягом багатьох років.

Нагадаємо, у Вашингтоні засудили російські бомбардування мирних українських міст 14 січня, унаслідок чого був зруйнований під'їзд житлового будинку у Дніпрі.

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Теги: США зброя війна Україна

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