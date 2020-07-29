Операція «Імплантація». У Зеленського до місцевих виборів готують… стоматолога

Після першого року правління пропрезидентська партія «Слуга народу» відчуває певний дефіцит кадрів колаж: olevsk.online

Ця історія – ілюстрація кадрової політики Банкової

Напередодні місцевих виборів в Офісі президента та «Слузі народу» шукають різні способи отримати максимальний результат.

Десь планується лише формальна участь у мерській кампанії: центральна влада розуміє того, що нинішніх популярних міських голів перемогти не вдасться. У таких випадках «слуги народу» намагатимуться провести якомога більші фракції у місцеві ради. Але й це зробити це буде непросто. Партія президента, дійсно, досі зберігає високі рейтинги на загальнонаціональному рівні, але місцеві вибори мають іншу специфіку. Там дуже часто першу скрипку грають регіональні проєкти.

За ідеєю, локомотивами президентської партії на місцях мали б стати губернатори, але тут інша біда – коротка кадрова лавка «Зе-команди». У більшості своїй президентські «смотрящі» у регіонах є відверто «сірими» та маловпливовими у порівнянні із забронзовілими та заможними представниками місцевих еліт. Деякі з голів ОДА тримаються на посадах тільки через епідемію коронавірусу: президенту не дуже вигідно в такий чутливий момент «трусити» свою вертикаль.

«Зубастий» претендент

Ось за таких умов Банкова з весни почала вибудовувати свою мережу під вибори на низовому рівні. Провідні бізнесмени на місцях отримали дзвінки з пропозиціями від керівників «Слуги народу». І тепер фермери, підприємці і інші поважні люди зважують всі «за» і «проти» такої колаборації з владою. Адже боротьба за контроль над деякими об’єднаними територіальними громадами буде не менш запеклою, ніж за обласні центри.

Особливо ласими шматками є райони у безпосередній близькості до столиці. Саме до них особлива увага на Банковій.

Те, як Офіс президента готується до місцевих виборів, дуже добре ілюструє ситуація у Вишгородському районі, що розкинувся на північ від столиці. Привабливість цієї території: столичне передмістя з дорогою землею – об’єкт особливої уваги впливових забудовників.

Перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов відповідає і за кадри в регіонах, і за будівництво

Нагадаємо, що регіональні процеси, кадрову політику на місцях, а заодно й будівельну галузь в Офісі президента курує один і той же чиновник – перший заступник голови президентської канцелярії Сергій Трофімов. До приходу у владу він працював виконавчим продюсером студії «Квартал 95».

Саме під патронатом Трофімова у Київській області вже рік триває парад призначень керівників обладміністрації. Для розуміння: за короткий період президентства Зеленського в кабінеті голови цієї області хазяйнували вже п’ятеро осіб.



Останній новопризначений голова Київської ОДА Василь Володін направив на ім’я прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на призначення головою Вишгородської РДА такого собі Максима Макаренка. Спеціальність цього кандидата – лікар-стоматолог. Власне, за п’ять хвилин керівник району практикує і зараз, і цього не приховує. Зокрема, серед його клієнтів лікарня – одна з підозрюваних у «справі Шеремета» Яна Дугарь, чим Макаренко похизувався днями у соцмережі.

Максим Макаренко та Яна Дугарь

У тому факті, що людину без досвіду державного управління хочуть призначити на посаду такого рівня, зараз нема нічого особливого. Власне, у того ж Трофімова, доки він не потрапив в Офісі президента, досвіду держслужби також не було. Навпаки на початках команда Зеленського такий кадровий принцип робила своєю фішкою. Для залучення нових облич у владу з помпою була запущена навіть спеціальна програма – «Ліфт».

Головою Вишгородської РДА на Банковій вирішили зробити практикуючого стоматолога Максима Макаренка

Але логіка призначення стоматолога Макаренка є геть зовсім іншою. Лікар дружить з відомими столичними забудовниками, які вважають Вишгородчину своєю вотчиною. Зв’язки з цими бізнесменами простежуються і в Трофімова, який курує кадровий відбір президентської вертикалі.

Інспекція «Кварталу» та загадковий радник

Для початку один доволі промовистий факт. «Квартал 95» на чолі з Володимиром Зеленським свого часу брав участь у рекламній кампанії житлового комплексу «Європейка» на Софіївській Борщагівці.

Забудовником цього житлового комплексу є дуже відома у північно-західному столичному передмісті компанія BD Holding. Ця структуру контролюють бізнесмени Володимир Родін та Юрій Кватерчук. У компанії свого часу були проблеми з дозвільними документами на будівництво, які відкликала Державна архітектурно-будівельна інспекція. Але з приходом до влади команди Зеленського, Кватерчук роздав кілька інтерв’ю, і гучно повідомив: кризу подолано і холдинг успішно добудує всі свої об’єкти. Також бізнесмен розповів, що пріоритетом для холдингу є саме приміська забудова Києва.

Юрій Кватерчук – співвласник BD Holding

Але зйомки в рекламі – не головний доказ зв’язку будівельного бізнесу з командою нинішнього президента. Визнаймо, «кварталівці» у довладний період знімалися багато де, і для впізнаваних артистів – це один зі способів заробітку.

Набагато суттєвіші ознаки того, що у BD Holding в останній рік справи пішли значно краще, можна знайти у відкритих джерелах. Як підтвердив сам Трофімов, партнер Кватерчука Володимир Родін став його радником на громадських засадах. Більш того, бізнесмен часто безпосередньо бере участь на кадрових співбесідах та відвідує разом з першим заступником глави Офісу президента офіційні заходи.

При цьому методи вирішення проблем у BD Holding вельми неоднозначні. І про них багато писали ЗМІ. Окрім історії з дозвільними документами, компанію звинувачували в незаконній вирубці лісів під забудову. Проти активістки Валентини Аксьонової, яка намагалась протистояти варварській забудовф, була розгорнута кампанія із залякування. Жінці спалили дві машини. Аксьонова була змушена втекти за кордон і шукати захисту вже звідти.

За інформацією джерел «Главкома», у щойно призначеного голови Київської ОДА Володіна теж спочатку виникли проблеми, але іншого характеру. Він ніяк не міг з узгодити в Офісі президента будь-які кадрові призначення в регіоні. Так відбувалось доти, поки новий керівник області не погодився внести на розгляд уряду кандидатуру Макаренка. На «фейсбук»-сторінці останнього можна знайти фото з тегом #Команда Фонду Романа Буковського. Це ще один дуже відомий у Вишгороді забудовник. Він, в свою чергу, товаришує з Родіним. Тож кандидатура Макаренка влаштує багатьох будівельних лобістів.

Володимир Родін – співвласник BD Holding

Звісно, було б перебільшенням стверджувати, що саме по собі призначення стоматолога Макаренка призведе до безконтрольної роздачі землі під будівництво «потрібним людям», адже відповідні рішення приймає місцева рада. Та й самі райадміністрації після місцевих виборів будуть ліквідовані. Але такий кадровий кульбіт, судячи з усього, має інший розрахунок. Поважну посаду для лікаря, який дружить із забудовниками, використовують як трамплін: аби за кілька місяців розкрутити кандидата і вже восени зробити його головою Вишгородської об’єднаної територіальної громади. На період виборчої кампанії він просто піде у відпустку і займеться кампанією.

Поки місцева соціологія демонструє, що особистий рейтинг Макаренка знаходиться в межах статистичної похибки. Лідирує ж з великим відривом діючий мер Вишгорода Олексій Момот. Проте гіпотетично Момота можуть збити з участі в виборчій гонці через заведену проти нього ще в 2016 році справу щодо вимагання хабара в мільйон євро, який згодом знизився до 300 тис. євро. Показово, що цей хабар нібито вимагався саме у представника місцевої будівельної компанії – «Євробуд 77» – за вирішення земельних питань.

Потрапили в «яму Трофімова»

Подібна схема з головами РДА, які поведуть президентську силу до перемоги на виборах у місцеві раді та на посади голів громад, буде апробована і в інших регіонах. Тим більше що вакантних посад голів райадміністрацій вистачає.

«Це така собі «яма Трофімова», – посміхається співрозмовник «Главкома», член фракції «Слуга народу» у парламенті. – Після президентських виборів хтось переконав Офіс президента, що треба звільнити більшість голів районів. Вони це частково зробили, але нових людей не призначили, тому що навколо кожної кандидатури почались дивні процеси. В результаті голови РДА у статусі «в.о.» отримали те, про що могли тільки мріяти: впливати на процеси, але при цьому не підписувати документи».

Колишній губернатор Київської області Михайло Бно-Айріян, призначення якого Трофімов визнав «кадровою помилкою», запевняє, що призначення голів райдержадміністрацій зараз відбувається непрозоро. І звинувачує в цьому гучно розрекламований, але вже поламаний «Ліфт».

«Коли я був головою ОДА, слава Богу, працювала система «Ліфт»: спеціальна компанія дуже професійно відбирала людей за критеріями, які надавали самі губернатори. І потім подавала їх на вибір на призначення, – згадує він. – Нардепи-мажоритарники також надавали купу своїх кандидатів, але ми всіх їх відправляли на «Ліфт». Але, звичайно, призначення на серйозні потужні райони просто так, на жаль, не відбувається, а від системи «Ліфт» в результаті Офіс президента відмовився. І ми здогадуємося чому. Люди приходять на такі маленькі зарплати, аби якимось чином заробляти гроші, а лише потім вже працювати».

Бно-Айріян прогнозує, що на місцевих виборах будуть обрані сотні керівників ОТГ, які взагалі не матимуть стосунку до партії влади: «Це призведе до розбалансування всього і вся. «Слуга» набере достатню кількість людей в обласних радах, що буде презентовано як перемога. Але ці «слуги» одразу хитнуться, як тільки хитнеться рейтинг президента, і переорієнтуються на тих, хто буде платити гроші. А це відбудеться буквально за півроку-рік».

Політтехнолог Андрій Золотарьов також вважає, що після місцевих виборів вплив Києва на процеси на місцях буде послаблюватись. «Призначення з центру не будуть мати тієї ваги, яка була п’ять-десять років тому, – впевнений він. – У тому ж Дніпрі Київ зможе впливати лише через те, кого він делегуватиме в кандидати від «Слуги народу». Голова ОДА тут – просто актор. Центральній владі треба зараз не протистояти регіональним елітам, а з ними домовлятися, бо в результаті центр все одно програє».

Втім, враховуючи, що зараз у «слуг» фактично нема представників в місцевих органах влади, будь-який результат місцевих виборів можна буде трактувати як позитивний. Принаймні, в Офісі президента, керівники якого відповідатимуть за результат перед главою держави, намагатимуться подати це саме так.

Павло Вуєць, «Главком»