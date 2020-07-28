В Австрії зафіксували спалах коронавірусу на популярних курортах



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Влада провела масове тестування на Covid-19, перевіривши 1183 осіб, включаючи гостей, персонал готелю і місцевих жителів.

Органи охорони здоров'я у Верхній Австрії в понеділок повідомили про 53 інфікованих, у вівторок підтверджено ще 9 випадків

На популярних австрійських курортах навколо озера Вольфганзеє зафіксовано спалах коронавірусу, кількість інфікованих за два дні зросла до 62 осіб. Про це повідомляє DW.

Органи охорони здоров'я у Верхній Австрії в понеділок повідомили про 53 інфікованих, у вівторок підтверджено ще 9 випадків.

Вірусний кластер простежується в готелях і барах, а також в одному магазині в місті Санкт-Вольфганг. Він також пов'язаний з пансіоном і місцем для купання і одним з гостьових будинків в місті Штробль.

Вважається, що в центрі спалаху знаходиться група 16-17-річних стажерів в сфері готельного бізнесу, які працювали в цьому районі.

Після спалаху в Санкт-Вольфганг влада провела масове тестування на Covid-19, перевіривши 1183 осіб, включаючи гостей, персонал готелю і місцевих жителів. Влада все ще очікує 38 результатів тестів.

Нагадаємо, 21 липня в Австрії знову посилили низку коронавірусних обмежень, в тому числі ввели обов'язкове носіння масок в супермаркетах, поштових відділеннях та відділеннях банків.

Як відомо, Австрія внесла Україну в «червоний список» із забороною на в'їзд, проте транзит через країну все ще можливий.

Нагадаємо, у світі станом на ранок 28 липня кількість хворих на коронавірус становить 16 650 48 осіб. При цьому від початку пандемії 10 234 971 особа одужала, 656 621 пацієнт помер. Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях. Найбільша кількість хворих на Covid-19 – у США (4 433 410). Кількість померлих – 150 444, одужали – 2 136 603 особи. На другому місці Бразилія – 2 446 397 (87 737 осіб померли й 1 667 667 одужали). На третьому місті Індія із 1 484 136 хворими (33 461 смерть від COVID-19 та 954 004 особи, що одужали).

До відома, у США приступили до третьої фази випробувань вакцини проти коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 66575

Одужали 36744

Хворіють 28202

Померли 1629

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В Україні лабораторно підтверджено 65 656 випадків Covid-19. За минулу добу захворіло 919 осіб. За рівнем поширення коронавірусу Україна на 35-му місці у світі.