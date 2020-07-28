Швеція, яка не запроваджувала карантин, похизувалась результатами роботи бізнесу



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Швеція не запроваджувала жорстких карантинних обмежень

Разом з тим у Швеції, із населенням понад 9 млн осіб, від коронавірусу померли 5700 людей

Шведські компанії відзвітували про доходи у другому кварталі, які значно перевищують очікування ринку. Незважаючи на розгромні прогнози критиків, які передбачали крах економіки країни, шведський бізнес уникнув масових банкрутств, пише Financial Times.

«Я ніколи не бачив такої високої частки компаній, які відзвітували про набагато більший прибуток, ніж очікувалося. Це майже кожна фірма», - сказав Есбьорн Лундевалл, аналітик шведського банку SEB. Від телекомунікаційного гіганта Ericsson до виробника побутової техніки Electrolux - компанії показують хороші результати, навіть якщо в деяких випадках це не таке сильне падіння, як побоювалися аналітики. Це стало підсумком відмови Швеції від карантину, пише видання.

Один з найбільших банків країни Swedbank повідомив про прибуток у другому кварталі у 6 мільярдів крон (683 мільйона доларів), що трохи менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, але майже на 40% випереджає очікування аналітиків. Великі компанії, які на початку кризи кинулися в Swedbank за новими кредитами, почали їх погашати, в той час як малі підприємства не займали стільки, скільки очікувалося.

Однак шведські компанії діляться на тих, хто орієнтований на внутрішній ринок і на експорт. Перші найбільше виграли від відсутності карантину, другі ж сильніше постраждали від скорочення глобального попиту. Мартін Лундштедт, генеральний директор Volvo, сказав, що падіння продажів на 38% було «безпрецедентним».

Економісти прогнозують, що ВВП Швеції в цьому році знизиться приблизно на 5 відсотків, що можна порівняти з Норвегією і Данією, але набагато краще показників Італії, Великої Британії або Франції.

Уряд Швеції з самого початку вирішив не вводити жорстких обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу. В країні не забороняли роботу громадських закладів і виїзд за кордон. Це обернулося більш високим рівнем захворюваності та смертності у порівнянні з іншими країнами регіону. Влада пояснювала свої дії прагненням врятувати економіку.

Станом на сьогодні у Швеції на коронавірус захворіло 79395 осіб. Із них 5700 людей - померли. Зазначимо, що згідно з офіційними даними населення Швеції складає 9,354,462 осіб. Для рпорівняння, у 40-мільйонній Україні станом на ранок 28 липня захворіло на коронавірус 66575 людей, із них померли - 1629.

Також зазначимо, що за даними ООН за час пандемії світовий туризм втратив $320 млрд.