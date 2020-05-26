Послаблення карантину. Як вберегтися в офісах, ресторанах та транспорті



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Сумний висновок фахівців: жодного способу вийти з карантину і залишатися в безпеці немає

Чи можливо виходити з карантину без ризику захворіти? Науковці дійшли невтішних висновків

У всьому світі поступово послаблюється режим карантину. Через це зростають ризики заразитися: тісніші контакти в офісах, закладах громадського харчування. Оскільки коронавірус SARS-CoV2 з’явився нещодавно, достеменної інформації про механізми його передачі не існує. Німецькі дослідники стверджують, що найбільші ризики є під час розмови із зараженою особою, китайські ж науковці переконують, що побутовий шлях більш розповсюджений. Відомо також про випадки зараження аерозольним шляхом (до прикладу, вдихання повітря у ліфті, де хвилину тому чхала заражена людина).

Паралельно у всьому світі лунають скарги: господарі пабів, ресторанів та крамниць переконані, що правила роботи, які їм диктують уряди, занадто суворі; громадяни ж, які не мають власних бізнесів, ставлять під питання доцільність відкриття публічних місць, де зростає ризик інфікування, пише ВВС.

Основні фактори ризику

Найбільш очевидний ризик – недотримання дистанції. Дослідження, що відбувалися ще з 1930-х років, показали, що коли хтось кашляє, більшість крапель, які виділяються, або випаровуються, або падають на землю на відстані приблизно одного метра. Саме з цієї причини Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) так наполягала на своєму соціального дистанціювання в один метр. Деякі уряди обрали більш безпечну межу в 1,5-2 метри – наприклад, Великобританія.

Однак дистанція – це лише один з факторів. Ще один – це час спілкування із зараженою людиною. Уряд Великої Британії наполягає, що провести шість секунд поруч із зараженою людиною на відстані 1 метра, так само ризиковано, як і провести одну хвилину поруч з тією самою людиною на відстані 2 м. Тож, у випадку, якщо не вдається тримати дистанцію, потрібно обмежити час перебування разом до 15 хвилин.

Поруч із дистанціюванням та тривалістю спілкування, є ще одне важливе питання: вентиляція приміщень. Перебування на вулиці несе найменше ризиків, оскільки будь-який вірус буде розвіяний потоками повітря. Однак це не означає, що надворі можливість передачі дорівнює нулю.

У приміщеннях, де не так багато свіжого повітря, і де люди вимушені перебувати поруч довше, шанси заразитися, очевидно, набагато вищі.

Ризики заразитися в ресторані

У китайському місті Гуанчжоу дослідники зафіксували та проаналізували цікавий феномен. У січні цього року за столами, розташованими в метрі один від одного, обідали люди. Один з них був заражений коронавірусом, проте не знав про це, оскільки перебіг хвороби був безсимптомним. Через кілька днів на Covid-19 захворіли дев’ятеро осіб, у тому числі п’ятеро, які сиділи за столами, розташованими за кілька метрів від зараженої людини.

Вчені дійшли висновку про найбільш вірогідний шлях передачі: крапельки (аерозолі), що містили вірус, циркулювали через систему кондиціонування. «Ключовим фактором зараження був напрямок повітряного потоку двох кондиціонерів», – стверджують експерти.

Фактор вентиляції

Команда дослідників з Університету штату Орегон, що спеціалізується на вивченні мікробів у будівлях, експериментувала з різними видами вентиляції у ресторані. Умовно заражена людина за столом в кутку приміщення кашляла, не прикриваючись. Вона випускала крапельки, що містили вірус, які передавалися через повітря.

Дослідники з Університету штату Орегон дослідили переміщення часточок із корона вірусом у кондиціонованих приміщеннях

Найбільше аерозолів опинялося на власному столі хворої людини – це зайвий раз підтверджує «правило одного метру» від ВООЗ. Менші крапельки потрапляють у струмінь повітря, який виходить від кондиціонера на іншому кінці приміщення. Результат виявився подібним до того, який вже був описаний у випадку з рестораном в Гуанчжоу: крихітні крапельки і частинки розносилися людям за іншими столами.

Втім, вірогідність такого зараження не стовідсоткова. «Наразі під великим питанням, чи залишається активним вірус після того, як він «мандруватиме» по кімнаті, і яку саме дозу вірусу повинна отримати людина, щоб заразитися. Наразі вчені не мають конкретної відповіді на ці питання.

Кевін Ван Ден Вайленберг, професор Університету штату Орегон, який керував дослідженням, підсумував: «Вірус може поширюватися далі, ніж можуть вважати люди».

Кевін Ван Ден Вайленберг: «Наразі під великим питанням, чи залишається активним вірус після того, як він «мандруватиме» по кімнаті»

Як зробити ресторани безпечнішими?

Команда Університету штату Орегон змоделювала інший сценарій у тому ж ресторані. Заражена людина чхала і кашляла за столиком, що знаходився не в кутку приміщення ресторану, а просто біля відкритого вікна, і просто на стіні навпроти столика працювала вентиляція. На цей раз хмарка аерозолів і крапельок не розліталася по приміщенню, а летіла по прямій від вікна до вентиляційного отвору, в результаті чого потік повітря проходить крізь меншу кількість людей.

Потік свіжого повітря для розрідження крапельок з вірусом (зменшення його концентрації) – одна з декількох методик, визначених командою як варіантів убезпечення від Covid-19. «Насправді неможливо повністю прибрати ризики, - каже професор Ван Ден Вайленберг, - але можливість зменшити передачу є».

Крім провітрювання приміщення через вікна чи через механічну вентиляцію, а також - покращення рівня фільтрації повітря, важливим є зволоження повітря. Волога буде «обтяжувати» крапельки, що містять віруси, та опускати їх на підлогу.

Ризики у літаку

У літаку дотримуватися соціальної дистанції неможливо, якщо тільки літак не напівпорожній і перебування людей потруч точно триватиме довше 15 хвилин. Отже, ризики високі. Питання вентиляції у літаках – дискусійне. З одного боку, повітря в салоні постійно циркулює (сучасні літаки фільтрують та оновлюють повітря в кабіні кожні кілька хвилин), але при цьому якщо хтось кашляє навіть за кілька рядів, ймовірність заразитися є.

Інфографіка: як людина із коронавірусною інфекцією розповсюджує навколо себе часточки з вірусом у поїзді метро

Ризики на роботі

На заводах і в офісах соціального дистанціювання дотримуватися теж важко. Консультант-вірусолог Джуліан Тан з Університету Лестера (Англія) придумав легкий «дихальний тест», за допомогою якого можна перевірити, чи не занадто ви близькі з колегами. «Якщо ви можете відчути запах дихання вашого друга - часнику, каррі чи алкоголю, ви вдихаєте те, що він видихає. Це означає, що ви знаходитесь достатньо близько, щоб «вхопити» будь-який вірус, який переноситься від вашого співрозмовника», – пояснює науковець.

Основні поради урядів були зосереджені на запобіганні «краплинного» маршруту передачі, вихід – соціальне дистанціювання. Також увага приділялась другому шляху передачі – через поверхні, коли людина, яка заразилася, передає вірус шляхом контакту з поверхнями, до яких торкнеться здорова людина. Убезпечитися від такого зараження допоможе миття рук, використання санітайзерів.

Маски можуть призупинити поширення Covid-19: носій інфекції менше розповсюджує навколо себе часточки із коронавірусом

Є й третя можливість – через перенесення крапель із частинками вірусу повітрям, і доктор Джуліан Тан вважає цей шлях найбільш поширеним: «Коли ви розмовляєте з колегами, ви не чіпаєте їх, ви не плюєте на них; більшість взаємодій відбувається голосом і диханням», - констатує він.

Спільний висновок такий: жодного способу вийти з карантину і залишатися в безпеці немає: адже забезпечити соціальне дистанціювання, підтримання короткочасних контактів, а також ефективну вентиляцію в умовах офісів та закладів громадського харчування практично неможливо.