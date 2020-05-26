У Данії змінили правила перетину кордону під час карантину для закоханих



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Влада спростила правила перетину кордону для закоханих після серйозної негативної реакції щодо конфіденційності даних

З 25 травня закохані можуть перетинати кордон, якщо нададуть докази відносин, такі як текстові повідомлення, фотографії або листи

Данія змінила свої правила перетину кордону, посилені через коронавірус, щоб парам, які живуть в різних країнах, стало простіше бачитися один з одним. Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що з 25 травня хлопець або дівчина можуть перетинати кордон, щоб побачитися зі своєю другою половиною, якщо вони нададуть докази відносин, такі як текстові повідомлення, фотографії або листи.

Влада спростила правила перетину кордону після серйозної негативної реакції щодо конфіденційності даних, так що тепер просто потрібен аркуш паперу, підписаний обома сторонами.

«Якщо ви говорите, що ви перебуваєте у відносинах і це викладено в письмовій формі, цього достатньо», - заявив міністр юстиції Нік Хеккеруп, якого цитує Reuters.

Втім, за бажанням мандрівники все ж можуть показати фото або текстове повідомлення і це також буде вважатися доказом відносин.

Данія закрила свої кордони 14 березня для стримування епідемії коронавірусу.

Раніше ЗМІ писали про закохану літню пару, чоловіка з Німеччини і жінку з Данії, які не могли відвідувати одне одного як раніше - тому проводили побачення на кордоні.

Як повідомлялося, Єврокомісія зібрала 9,5 млрд євро на розробку вакцини від коронавірусу

Нагадаємо, 4 травня Єврокомісія провела глобальну відеоконференцію-марафон зі збору коштів на розробку вакцини та ліків від коронавірусу. Того дня зібрали 7,4 млрд євро. З цієї суми, внески країн ЄС складають понад 4 мільйони євро.

Після того країни та окремі організації і приватні особи продовжили долучатися до ініціативи.

До відома, станом на 26 у світі з початку епідемії зафіксовано 5 495 061 інфікованих коронавірусом. З них померли 346 232 людини, одужали - 2 231 738 людей. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 662 302), Бразилія (374 898), Росія (353 427), Велика Британія (262 547), Іспанія (235 400), Італія (230 158), Франція (183 067), Німеччина (180 600) і Туреччина (157 814).



В Україні станом на 26 травня зафіксовано вже понад 21,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби. За минулу добу заразились ще 339 людей. Це на 80 випадків більше, ніж днем раніше.

Напередодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна може уникнути другої хвилі коронавірусу за двох обставин.