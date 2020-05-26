Держслужба статистики призупинила публікацію даних про причини смерті громадян



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Статистична інформація про кількість померлих за причинами смерті, починаючи з даних за січень-березень 2020 року, буде оприлюднена після закінчення карантину

Головне управління Державної служби статистики призупинило публікацію даних про причини смерті громадян на час карантину.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держслужби статистики.

«Інформуємо, що з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) та необхідністю вжиття відповідних заходів, на час дії карантину відділами державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України призупинено надання відповідним головним управлінням статистики других примірників актових записів цивільного стану разом із лікарськими свідоцтвами (фельдшерськими довідками) про смерть, лікарськими свідоцтвами про перинатальну смерть, копіями рішень суду про встановлення факту смерті (надалі - адміністративні дані)», - сказано в ньому.

Зазначено, що щомісячну статистичну інформацію про кількість померлих по Україні та регіонах буде сформовано та опубліковано в терміни, визначені календарем оприлюднення статистичної інформації, але без даних про причину смерті.

«У повному обсязі статистична інформація про кількість померлих за причинами смерті, починаючи з даних за січень-березень 2020 року, буде сформовано та оприлюднено після закінчення карантину...» - зазначається в повідомленні.

Раніше Держстат заявив, що в грудні 2019 року від грипу і пневмонії померли 458 людей, у січні 2020 року - 621 людина.

Зазначимо, що Міністерство охорони здоров'я не має інформації про кількість смертей від пневмонії в епідеміологічному сезоні 2019/2020.

Представники пресслужби повідомили, що Міністерство охорони здоров'я не уповноважене володіти всіма статистичними даними; цим займається Центр медичної статистики (Медстатистика).

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В Україні на ранок 26 травня зафіксовано вже понад 21,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразились ще 339 людей. Це на 80 випадків більше, ніж днем раніше.