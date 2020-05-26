В аеропорту «Київ» розповіли, коли відновлять авіасполучення



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Аеропорт «Київ» наразі пустує

Які рейси відновляться найближчим часом і як постраждав аеропорт «Київ» через карантин

Міжнародний аеропорт ім. Сікорського «Київ» планує вже 16 червня відновити авіасполучення.

Про це розповіла керівник пресслужби аеропорту Галина Богданенко в інтерв'ю телеканалу «Київ».

Серед авіакомпаній, які почнуть виконувати свої рейси, Wizz Air, «Белавіа», «ЛОТ Польські авіалінії» і «Мотор Січ» (внутрішні перельоти).

Лоукостер Wizz Air сподівається, що вдасться відновити всі напрямки, які компанія здійснювала до введення карантину. Але це також буде залежати від того, коли країни відкриють авіасполучення. Поки компанія анонсувала рейси до Данії, Великобританії, Австрії і Португалії. Очікується, що з 1 липня почнуться польоти до Італії, а також до Барселони (Іспанія).

«Белавіа» відновлює рейс до Мінська, «Лот» - до Варшави.

При цьому в аеропорту будуть дотримуватися всіх заходів інфекційної безпеки - дезінфекція, обов'язкові захисні маски для всіх, температурний скринінг та ін. Але спеціальних тестів для пасажирів вводити тут не збираються.

Також Богданенко розповіла, як постраждав аеропорт в Жулянах через карантин. Справа в тому, що всі евакуаційні, гуманітарні та бізнес-рейси були перенесені до «Борисполя». До речі, до епідемії Жуляни здійснювали близько 80% бізнес-рейсів. Фактично з середини березня аеропорт «Київ» закрився на карантин. При цьому втратив практично 100% доходів, 2 тисячі співробітників були відправлені у відпустку за свій рахунок, а також близько 8 тисяч осіб із суміжних підприємств.

«Ми зверталися до Кабміну з проханням про дотації і реструктуризацію кредиту. І вже кілька років закликаємо дозволити нам однакові з «Борисполем» умови. Однак не отримали позитивної відповіді», - сказала Богданенко.

Вона зазначила, що аеропорт в Жулянах може не пережити пандемії і збанкрутувати.

Раніше Олег Левченко, гендиректор ТОВ «Мастер-Авіа», керуючої компанії аеропорту «Київ», заявив, що без підтримки держави Міжнародний аеропорт «Київ» збанкрутує. Порівняно з весною минулого року, його доходи скоротилися в 10 разів.