Розстріл чотирьох морпіхів у Широкиному. Всі подробиці

Імена підозрюваних, які вже зізнались у злочині, досі не оприлюднені

14 лютого в одному з будинків у селі Широкине (Донецька обл.) були виявлені тіла чотирьох загиблих морських піхотинців. Бійці служили у 36-й бригаді морської піхоти ВМС України. Вони перебували за місцем дислокації військової частини А-2802 в будинку, де тимчасово проживали. Село Широкине розташоване на півдні Донецької області, на березі

«Велика трагедія, що сталася в родині морської піхоти, лягла болючою кривавою раною на кожного з нас», - йдеться у прощальному повідомленні 36-ї окремої бригади морської піхоти

Імена підозрюваних, які вже зізнались у злочині, досі не оприлюднені

14 лютого в одному з будинків у селі Широкине (Донецька обл.) були виявлені тіла чотирьох загиблих морських піхотинців. Бійці служили у 36-й бригаді морської піхоти ВМС України. Вони перебували за місцем дислокації військової частини А-2802 в будинку, де тимчасово проживали.

Село Широкине розташоване на півдні Донецької області, на березі Азовського моря, за 22 км від залізничної станції Маріуполь.

Під час російсько-української війни на Сході України селище кілька разів переходило то під контроль бойовиків «ДНР», то поверталось під контроль підрозділів Збройних Сил України. В результаті запеклих боїв більше половини будівель в селищі частково або повністю зруйновані. Більшість мешканців покинули село. Станом на середину квітня 2015 року в Широкиному лишалося 40 жителів.

26 лютого 2016 року бойовики залишили Широкине.

Що сталося

Бійці загинули в результаті вогнепальних кульових поранень. Їх розстріляли з автомата Калашникова товариші по службі.

Їхні імена поки що невідомі. У Генеральній прокуратурі відмовилися називати «Главкому» прізвища підозрюваних, посилаючись на таємницю слідства. Відомо лише, що стріляли 21-річний матрос-гранатометник з Одеської області і 20-річний фельдшер, молодший сержант з-під Києва.

За даними «112 Україна», військовослужбовці почали стріляти після вживання алкогольних напоїв. Причиною начебто став конфлікт через прибирання приміщення.

Сайт Преступности.нет пише, що вони близько чотирьох годин ранку 14 лютого зі своєї зброї (автоматів АК-47) вистрілили по кілька разів у сплячих своїх товаришів по службі. Видання Новини-N наводить іншу версію: один з «молодих» схопив автомат і дав чергу по групі «дідів». Чи стріляв другий солдат, сайт не уточнює.

За даними прес-секретаря генерального прокурора Лариси Сарган, вбивці намагалися «замести сліди». У приміщенні судово-медичні експерти виявили сліди підпалу та закладки вибухівки.

Кого вбили

Один із загиблих – 31-річний Валерій Литвиненко, водій десантно-штурмової роти, старший матрос Про це повідомляють ЗМІ із посиланням на власні джерела у маріупольському гарнізоні. Родом чоловік був з Лохвицького району Полтавської області. У нього залишилися колишня дружина і дитина. Родичі Валерія про подробиці інциденту знають «тільки те, що в телевізорі кажуть». Їм повідомили, що Валерія застрелили вночі.

Другий загиблий - Артем Жовтобрюх, оператор взводу вогневої підтримки, старший матрос. 1997 року народження, виходець із села Криві Коліна на Черкащині. Він був наймолодшим із чотирьох розстріляних бійців. Про це повідомляє у себе на сторінці у Facebook Тальнівська міська рада.

Ще один загиблий - Олександр Бурданов, 39 років, молодший лейтенант, проживав в місті Запоріжжя. У нього залишилися мати і батько. Олександр обіймав посаду командира десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти.

Четвертим загиблим став 23-річний Андрій Новіцький, навідник десантно-штурмової роти, житель Бахмута Донецької області. Його фото поки не оприлюднене.

Розслідування

Двох бійців, підозрюваних у злочині, затримано за ст. 208 КПК України. Вони вже надали зізнавальні свідчення щодо обставин вбивства. Підозрювані також визнали, що скоїли злочин на ґрунті нестатутних відносин. Затримані скаржилися на постійні зауваження та занадто високе навантаження на службі.

Днями суд обере підозрюваним запобіжний захід. Наразі вирішується питання про оголошення військовим про підозру за ч.2 ст.115 КК України, санкція якої передбачає від 10 до 15 років в'язниці і до довічного терміну ув'язнення.

Призначено низку експертиз: судово-медичні, хімічні, вибухотехнічні, балістичні, імунологічні, цитологічні, медико-криміналістичні, молекулярно-генетичні експертизи. Їхні результати ймовірно розкриють невідомі подробиці злочину.

«Велика трагедія, що сталася в родині морської піхоти, лягла болючою кривавою раною на кожного з нас. Ми втратили чотирьох побратимів. Не в бою, а від зрадницьких пострілів… Дуже сподіваємося, що тінь цієї жахливої події не переслідуватиме захисників України, які виконують бойові завдання, чесно і віддано служать своїй Батьківщині», - йдеться у прощальному повідомленні 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Наталія Сокирчук, «Главком»