  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
    Новини

    Одеські силовики перекрили канал контрабанди зброї

    Правоохоронці затримали жителя Ізмаїла і вилучили у нього 14 пістолетів Zoraki
    Співробітники прокуратури Одеської області спільно з працівниками регіонального Управління СБУ перекрили канал контрабанди вогнепальної зброї з країн Європи на територію України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.  Правоохоронці затримали жителя Ізмаїла і вилучили у нього 14 пістолетів Zoraki, які, після невеликої
    • Сьогодні, 16:08
    • Розсилка

    Правоохоронці затримали жителя Ізмаїла і вилучили у нього 14 пістолетів Zoraki

    Співробітники прокуратури Одеської області спільно з працівниками регіонального Управління СБУ перекрили канал контрабанди вогнепальної зброї з країн Європи на територію України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

     Правоохоронці затримали жителя Ізмаїла і вилучили у нього 14 пістолетів Zoraki, які, після невеликої переробки, могли стріляти бойовими патронами. Як виявилося, затриманий незаконно переправляв зброю в Україну і продавав її через інтернет.

     Зараз вирішується питання про повідомленні зазначеній особі про підозру і обрання їй запобіжного заходу. Досудове розслідування ведуть слідчі СБУ.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Одеські силовики перекрили канал контрабанди зброї
    Одеські силовики перекрили канал контрабанди зброї
    Одеські силовики перекрили канал контрабанди зброї

     

     

    Читайте також
    СБУ Одеса інтернет розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ