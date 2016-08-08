Одеські силовики перекрили канал контрабанди зброї

Правоохоронці затримали жителя Ізмаїла і вилучили у нього 14 пістолетів Zoraki

Співробітники прокуратури Одеської області спільно з працівниками регіонального Управління СБУ перекрили канал контрабанди вогнепальної зброї з країн Європи на територію України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області. Правоохоронці затримали жителя Ізмаїла і вилучили у нього 14 пістолетів Zoraki, які, після невеликої



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Правоохоронці затримали жителя Ізмаїла і вилучили у нього 14 пістолетів Zoraki

Співробітники прокуратури Одеської області спільно з працівниками регіонального Управління СБУ перекрили канал контрабанди вогнепальної зброї з країн Європи на територію України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

Правоохоронці затримали жителя Ізмаїла і вилучили у нього 14 пістолетів Zoraki, які, після невеликої переробки, могли стріляти бойовими патронами. Як виявилося, затриманий незаконно переправляв зброю в Україну і продавав її через інтернет.

Зараз вирішується питання про повідомленні зазначеній особі про підозру і обрання їй запобіжного заходу. Досудове розслідування ведуть слідчі СБУ.