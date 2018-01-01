У СБУ досі не знають, хто побив екс-нардепа Шепелєва

Правоохоронці проведуть судово-медична експертизу щодо побиття екс-нардепа

У СБУ триває розслідування щодо встановлення осіб і обставин отримання колишнім народним депутатом Олександром Шепелєвим тілесних ушкоджень, ознаки яких були наочні у судовому засіданні з обрання йому запобіжного заходу. Про це повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах, пише УНН. [READ_MORE] «Слідчі дії тривають,



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Побитого Олександра Шепелєва завели до зали суду 9 лютого

Правоохоронці проведуть судово-медична експертизу щодо побиття екс-нардепа

У СБУ триває розслідування щодо встановлення осіб і обставин отримання колишнім народним депутатом Олександром Шепелєвим тілесних ушкоджень, ознаки яких були наочні у судовому засіданні з обрання йому запобіжного заходу. Про це повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах, пише УНН.

«Слідчі дії тривають, призначена судово-медична експертиза», — сказав співрозмовник агентства.

Зазначимо, за заявою Шепелєва військовою прокуратурою сьогодні порушено кримінальне провадження за ст.147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України, розслідування якого доручено СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала колишнього народного депутата Олександра Шепелєва за підозрою у скоєнні замаху на вбивство та скоєнні ще ряду злочинів, серед яких і розкрадання коштів.

У Шепелєва співробітники СБУ знайшли посвідчення так званого «Міністерства державної безпеки ДНР», яке було видане на інше ім'я — Микола Борух.

Вже відомо, що сторона обвинувачення буде клопотати про тримання під вартою на 60 діб без права на заставу для екс-нардепа Олександра Шепелєва, якого обвинувачують у заволодінні державними коштами.

Суд з обрання Шепелєву запобіжного заходу продовжиться 22 лютого

Нагадаємо, екс-депутат Олександр Шепелєв у ніч на 6 липня 2014 року втік разом із конвоїром із лікарні швидкої допомоги, де перебував на лікуванні після екстрадиції та утримувався під вартою. Справу проти екс-нардепа було порушено в 2012 року.

Шепелєва звинувачували в причетності до розкрадання коштів «Родовід Банку» на суму більше 220 млн грн, а також в участі спільно з бізнесменом Павлом Борульком в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315 300 000 грн у березні-травні 2009 року. Крім того, його підозрюють у в участі у скоєнні замаху на вбивство.

27 квітня 2017 року повідомлялося, що у Москві затримали екс-нардепа Шепелєва.

У березні 2015 року російські силовики вже затримували Шепелєва на території Московської області. У Генпрокуратурі заявляли, що російська сторона відмовила у видачі підозрюваного Шепелєва для притягнення до кримінальної відповідальності на території України. Про причини відмови не повідомили.

Шепелєв двічі обирався до Верховної Ради за списками тодішнього Блоку Юлії Тимошенко. У 2010 році його виключили з фракції і він перейшов до фракції Партії регіонів, звідки незабаром вийшов. На парламентських виборах 2012 року він невдало балотувався як самовисуванець за мажоритарним округом.