Російські найманці в Сирії проходять «обкатку» на Донбасі - експерт

В Кремлі давно вирішили створити приватну армію, - розповів експерт

Приватна військова компанія «Вагнер», яка зараз бере участь у воєнних діях у Сирії, раніше воювала на Донбасі. Дії на Сході України були тренувальним майданчиком для найманців, перед їхньою участю в сирійському конфлікті. Про це розповів Кирило Михайлов, співробітник «ConflictIntelligenceTeam», під час прес-конференції у



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Фото: Главком Кирило Михайлов, співробітник «ConflictIntelligenceTeam»

В Кремлі давно вирішили створити приватну армію, - розповів експерт

Приватна військова компанія «Вагнер», яка зараз бере участь у воєнних діях у Сирії, раніше воювала на Донбасі. Дії на Сході України були тренувальним майданчиком для найманців, перед їхньою участю в сирійському конфлікті. Про це розповів Кирило Михайлов, співробітник «ConflictIntelligenceTeam», під час прес-конференції у прес-центрі «Главком».

За його словами, в Кремлі вирішили створити приватну армію давно. Очільником цієї приватної компанії став командир спецназу ГРУ Дмитро Уткін, позивний Вагнер. Він дотичний до представника так званого «кооперативу «Озеро» олігарха Євгена Пригожина. Це близьке оточення президента Росії Путіна.

«Потрібно було створити професійне мобільне формування, яке не при цьому не вважалося російською армією і за дії цієї приватної військової компанії не нести відповідальності. І був створений «Вагнер», який брав участь ще в боях в Дебальцевому. Про це свідчать опубліковані Службою безпеки України матеріали. Зокрема вони причетні до збиття літака Іл-76 з українськими десантниками», - прокоментував він.

Одразу після участі у конфлікті на Сході, групу Вагнера було відправлено до Сирії. Там вона почала виконувати ту ж саму функцію, що й до цього в Україні. Як зазначив експерт, у Сирії найманці мають можливість домовитися про співпрацю з більш вигідною для них стороною. Мета - отримання фінансового прибутку.

«В Україні джерелом грошей була лише Москва. Тобто ПВК Вагнера ніхто не міг найняти, окрім Захарченка (прим. Олександр Захарченко – глава самопроголошеної «Донецької Народної Республіки»), який міг їм запропонувати хіба що крихти з російського бюджету», - продовжує Михайлов.

На його думку, з синдикатами, які контролюють Сирію та номінально слухаються Асада, можна домовитися про інші умови.

Як повідомлялося, деякі найманці ПВК «Вагнер» загинули 7 лютого 2018 року під ударами міжнародної коаліції по позиціях сирійської армії в околицях сирійського населеного пункту Хішам

Нагадаємо, приватна військова компанія Вагнера – неофіційна російська військова організація, створена у 2013 році, що комплектується в основному громадянами Росії. Згідно міжнародного права вони є найманцями. Група Вагнера не входить до регулярних збройних сил Росії та не має жодного юридичного статусу. За різними даними військові підрозділи ПВК нараховували в різний час від 1350 до 2000 осіб. Компанія брала участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі, у Судані, у Сирії на боці союзника Росії режиму Башар аль-Асада.

Пропонуємо переглянути запис прес-конференції: