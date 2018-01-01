ЗМІ: Підозрювані у вбивстві морських піхотинців затримані

Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ – умисне вбивство

Загибель військових піхотинців кваліфіковано, як вбивство. За підозрою у скоєнні злочину затримано двох їхніх товаришів по службі. Про це повідомляє УНН з посиланням на отриману інформацію від компетентних джерел. В районі Широкиного в одному з будинків були виявлені тіла загиблих морських піхотинців. Як стало відомо, були виявлені тіла



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Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ – умисне вбивство

Загибель військових піхотинців кваліфіковано, як вбивство. За підозрою у скоєнні злочину затримано двох їхніх товаришів по службі. Про це повідомляє УНН з посиланням на отриману інформацію від компетентних джерел.

В районі Широкиного в одному з будинків були виявлені тіла загиблих морських піхотинців. Як стало відомо, були виявлені тіла 4-х загиблих.

За підозрою у вбивстві були затримані двоє їхніх товаришів по службі.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ – умисне вбивство.

Нагадаємо, раніше штаб АТО повідомив, про виявлення тіл загиблих морських піхотинців у будинку, в якому вони тимчасово проживали.

Згодом ЗМІ повідомили, що у 36 бригаді морської піхоти ВМС ЗС України вчора сталася надзвичайна подія - два бійці бригади розстріляли чотирьох своїх товаришів.

За даними видання LB.ua, вбиті четверо морських піхотинців за місцем дислокації військової частини А-2802 в колишньому пансіонаті в селі Бердянське Донецької області. Їх застрелили двоє товаришів по службі з автоматів Калашникова. Можлива причина конфлікту - нестатутні відносини.