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Пакет для Діда Мороза. Психологи розповіли, як «декомунізувати» українських дітей

Соціум
Аліна Євич glavcom.ua
Пакет для Діда Мороза. Психологи розповіли, як «декомунізувати» українських дітей
Українським дітям подарунки приносить Святий Миколай
колаж: glavcom.ua

Десятирічній дитині вже можна пояснити, що Дід Мороз – це форма російської агресії

З початком повномасштабного вторгнення багато українців вперше відсвяткували Різдво 25 грудня. А ще дорослі стали замислюватися про те, що приносити їхнім дітям подарунки має не радянський Дід Мороз, а український Святий Миколай, чи хоча б всесвітньо відомий Санта Клаус. У соцмережах пропонувалися і більш екзотичні варіанти – Дядя Валера (йдеться про Залужного), Дід Байрактар або Степан Бандера. Аби лиш не російський Дід Мороз.

Проте як сказати дитині, куди подівся вже звичний Дід, якщо вона у нього вірить? Як це зробити, аби не завдати їй ще більшого стресу у ці непрості часи? Чи варто пояснювати малечі, що Дід Мороз – радянський персонаж, казати, що його збила українська ППО (як, знову ж таки, пропонують у соцмережах), або взагалі зізнатися, що подарунки під ялинку кладе не якійсь добрий чарівник, а батьки? Про це «Главком» поговорив із дитячими психологами.  

Започаткуйте нові сімейні традиції

У віці 3-5 років дітям притаманне магічне мислення: вони вірять, що їхні бажання справді можуть впливати на події. Дитині такого віку казати, що Діда Мороза більше нема не варто, пояснює дитяча психологиня Лада Ендресен, натомість краще сказати, що цього року подарунок їй принесе замість Діда Мороза Миколайчик, Сніговик чи ще хтось.

Ближче до 6-7 років діти починають піддавати сумніву існування Діда Мороза, тож якщо ви почуєте: «Мамо, а чи існує він насправді?», ви можете присісти так, щоби ваші очі опинилися на одному рівні, і сказати щось на кшталт: «Я бачу, що ти зовсім подорослішав(-ла), якщо ставиш такі питання. Ти допомагаєш перекладати покупки у холодильник, стежиш, аби наші павербанки були вчасно заряджені. Виріс чи виросла не лише ти, а й твоя доброта. І тепер, якщо хочеш, сам(а) можеш для когось стати Миколаєм або Сантою». Таким чином можна не тільки пояснити дитині, що Діда Мороза нема, а й започаткувати нові традиції. По-перше, визнати новорічним чарівником Святого Миколая, Санту чи кого виберете, а по-друге – обирати разом із дитиною, якщо вона захоче, якусь конкретну людину, для якою вона стане Сантою. Дитина, звісно, спочатку може обуритися, що її обманювали, вона має на це право. Треба спокійно це сприйняти, не критикуючи і не звинувачуючи за ці емоції, і пояснити, що на Новий рік хотіли подарувати їй диво. Тому дарували подарунки від імені новорічного чарівника, аби їй було приємно, пояснює Лада Ендресен.

Якщо дитині вже близько десяти років, можна пояснити їй «скасування» Діда Мороза і більш детально, додає дитячий психолог Дмитро Вакуленко. Можна розповісти, що росіяни колись давно нав’язали нам цього Діда Мороза замість Святого Миколая, бо хотіли, щоби ми забули свої традиції. Пояснити, що війна відбувається не лише у зоні бойових дій, а й на культурному фронті.

Як сказати дитині, що Дід Мороз – форма російської агресії

Дмитро Вакуленко наголошує: розповідаючи дитині про відсутність Діда Мороза, варто зберегти «умови реальності». Пояснити, що свято не залежить від того, чи прийде Дід Мороз – оскільки замість нього може прийти інший добрий чарівник. Слід також наголосити, що цей рік багатий на зміни.

«Поясніть, що тривалий час у нас із Росією були спільні свята і ми, як і росіяни, чекали на Діда Мороза (але ще й і на Святого Миколая перед Новим роком, – «Главком»). Проте відколи Росія на нас напала, нам точно більше не потрібний їхній Дід Мороз. Нам потрібно відмовитися від російських казок, аби допомогти нашим Збройним силам боронитися від РФ, тож наш український святий Миколай впорається ще краще за російського Діда Мороза», – зауважує дитячий психолог Вакуленко.

Жартувати із дітьми, особливо маленькими, про те, що радянського Діда Мороза збила українська ППО, не варто, адже це може травмувати дитину, яка досі ставилася до Діда Мороза добре і писала йому листи. Більш того, якщо малеча тривожиться, що сани її нового новорічного чарівника може збити російська ракета, ви можете пояснити їй, що цього року він пересуватиметься Україною поїздом чи вантажівкою, повною подарунків. Або що наші героїчні ЗСУ мають спеціальні безпечні повітряні шляхи – саме для Святого Миколая.

 «Хорошим діткам Миколай приносить подарунки двічі». Досвід батьків, які вже «скасували» Діда Мороза

У кінці листопада депутатка Київради Ксенія Семенова, на своїй сторінці у Facebook, спитала у підписників, хто приноситиме їхнім дітям подарунки на Новий рік, якщо Діда Мороза «мобілізували в російську армію і пакетували»? Підписники Семенової дали кілька порад, які можуть взяти до уваги й інші українські батьки.

Наприклад, Богдана Шевченко ще кілька років тому сказала дітям, що подарунки і на Миколая, і на Новий рік їм приносить Святий Миколайчик. Мовляв, 19 грудня він обдаровує усіх хороших дітей. А 31 грудня – тих, хто дуже-дуже добре поводився цього року.

Аліса Магирівська пояснює дітям, що Миколайчик вже трохи старий і забуває, де що лишив, тож ходить по хатах їхніх родичів і залишає подарунки і на Миколая, і на Різдво, і на Новий рік.

Анна Кравчук «віддала» роль Діда Мороза фігурці Сніговика, який кожного року стоїть під ялинкою. Хоча зізнається – донька вже давно знає, що насправді подарунки купують батьки, а Сніговик – лише їхній кур’єр.

Аліна Євич, «Главком»

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Теги: росія свята війна українці традиції свято подарунок

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