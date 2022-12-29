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Варшава відмовилася від гучних новорічних святкувань через війну в Україні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Варшава відмовилася від гучних новорічних святкувань через війну в Україні
Варшава скорочує витрати через енергетичну кризу
фото з відкритих джерел

Влада Варшави закликала не використовувати під час новорічних свят петарди і феєрверки

Міська влада Варшави вирішила відмовитися від новорічних свят, пояснюючи це війною в Україні та фінансовими міркуваннями. Про це повідомив прессекретар мерії Варшави Моніка Бойт, цитує Tvn24.pl.

Пряма мова: «В Україні, по той бік нашого східного кордону, йде жорстока, кривава, звіряча війна, де щодня гинуть люди, мирні жителі. Тому це не та атмосфера, яка сприяє організовувати особливо радісні імпрези.

У нас енергетична криза, тому ми скорочуємо свої витрати, в першу чергу на розваги», – йдеться в повідомленні.

Крім того, влада Варшави закликала не використовувати під час новорічних свят петарди і феєрверки, зважаючи на те, що це може негативно вплинути і викликати асоціації з війною в переселенців з України, особливо у дітей.

Нагадаємо, триває 309 доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямках. На інших напрямках противник обороняється.

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Теги: свято Варшава війна Україна новорічні свята Польща

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