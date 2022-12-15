І без вас, і зі світлом. Хто купує і продає генератори на Prozorro

Завчасно до блекаутів готувалися лише окремі установи

Проєкт Dozorro Transparency International Ukraine проаналізував, коли бюджетні установи почали готуватися до блекаутів і скільки коштів вони вже витратили на генератори.

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Із початком холодів Росія цілеспрямовано атакує об’єкти генерації та постачання електричної енергії. Енергосистема України пережила з десяток масштабних атак ворожих ракет та дронів. Атака 23 листопада поки була найсерйознішою – тоді абсолютна більшість споживачів залишилась без світла. Деякі міста, включно з Києвом, на добу опинилися ще і без тепло- і водопостачання та мобільного зв’язку.

Відсутність електрики значно підвищила попит на генератори, зарядні станції, акумулятори, сонячні панелі, павербанки та інвертори. Дефіцит цих товарів в Україні викликав зростання цін та імпорту, оскільки більшість із них завозять з-за кордону.

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На початку листопада уряд ухвалив постанову, яка звільняє від сплати ПДВ та ввізного мита імпорт електрогенераторів, трансформаторів, акумуляторів та іншої апаратури для енергетики. За даними народного депутата Ярослава Железняка, за три тижні місяця за митною пільгою завезли 82 тис. генераторів на 690 млн грн. А 13 грудня їх звільнили від мита й ПДВ на законодавчому рівні.

Динаміка закупівель у Prozorro

За нашими підрахунками, за 11 місяців 2022 року замовники купили понад 10 тисяч генераторів на 1,5 млрд грн. Як і на комерційному ринку, у Prozorro попит на генератори значно зріс у жовтні. Тоді придбали 1,9 тис. генераторів, що в 2,3 раза більше, ніж у вересні. Далі зростання продовжилося.

До цього сплеску ще один невеликий пік попиту був у березні — тоді купили 358 пристроїв. І після сповільнення весною, від липня кількість придбаних генераторів потроху почала зростати.

Динаміка закупівлі генераторів у Prozorro

Крім цього, на момент підготовки матеріалу в Prozorro ще тривали 190 закупівель генераторів із загальною очікуваною вартістю 227 млн грн, які замовники оголосили в листопаді. У грудні вже оголосили ще понад 2 тисячі закупівель на 910 млн грн.

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Ціни на генератори в Prozorro

Ціни варіюються залежно від типу генератора, потужності, бренду виробника та інших чинників. Наприклад, за видом палива генератори бувають бензинові, дизельні, газові та комбіновані. Бензинові – одні з найдешевших, проте в них більші витрати палива у порівнянні з дизельними. Моделі на дизелі відрізняються економним споживанням, а також можливістю тривалої безперебійної роботи, однак вони значно дорожчі.

Найбільше придбали бензинових генераторів потужністю до 10 кВт. Такі генератори купували переважно для закладів освіти, комунальних підприємств, міських рад, ОСББ, для облаштування укриттів та пунктів незламності.

Генератори потужністю понад 100 кВт здебільшого купували для забезпечення функціонування об’єктів критичної інфраструктури та житлово-комунальних послуг.

Вартість генераторів, які купували в Prozorro протягом року, зросла у два-три рази:

Крім того, вартість одного й того самого генератора може суттєво варіюватися залежно від постачальника. Наприклад, бензиновий генератор Könner&Söhneb KS10000E ФОП Барчук В. А. продавав за 72 тис. грн, а ФОП Критюк Г. М. – за 88 тис. грн. Бензиновий генератор Energen EN7500 потужністю 7,5 кВт ФОП Паньо А. С. продавав за 48,5 тис. грн, а ФОП Загура О. С. – за ціною 57 тис. грн.

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При цьому ціни в Prozorro часто принаймні на декілька тисяч гривень нижчі, ніж на комерційному ринку. Так, бензиновий генератор Hyundai HY3100 потужністю 2,8 кВт у листопаді онлайн можна купити за ціною 28 тис. грн. А в Prozorro такі генератори постачали по 19,9 тис. грн. Бензинові генератори Atimax AG3500 потужністю 2,5 кВт на комерційному ринку продавали по 28,5-36 тис. грн, а на Prozorro – по 24,5 тис. грн.

Локалізація

Улітку в публічних закупівлях запрацювала локалізація – вимога купувати низку товарів машинобудівництва лише в тому випадку, якщо вони мають достатню частку української складової. Під це обмеження потрапили і генератори.

Але вже 14 листопада через різке збільшення попиту локалізацію для них вирішили скасувати. Щоправда, уряд зробив це за допомогою ще ковідної постанови. Він звільнив від ПДВ, ввізного мита та локалізації в публічних закупівлях товари, які були в переліку необхідних для боротьби з коронавірусом у 2020 році.

Через це у замовників виникло запитання – хто може купувати генератори без вимоги локалізації? Усі чи лише лікарні? Мінекономіки дотримується думки, що всі, а от позиція органів контролю ще невідома. Зрештою, пристрої потрібні терміново, тому закупівельники зараз замовляють їх без локалізації.

Закупівлі генераторів у регіонах

Скільки генераторів придбали у Prozorro

Лідером є Київська область, на яку припадає четверта частина (майже 2,6 тисячі) від загальної кількості генераторів на Prozorro. Тут закупилися на 451 млн грн. Хто придбав найбільше?

Департамент муніципальної безпеки КМДА – 400 генераторів на 28,6 млн грн. Тут придбали чотири різні види генераторів потужністю від 5,5 до 8,5 кВт. Закупівлю провели поза Prozorro через нагальну потребу, коштом резервного фонду місцевого бюджету. Генератори потрібні для об’єктів критичної інфраструктури та тих, які забезпечують життєдіяльність киян, як-от комунальних аптек і ЦНАПів. Договір уклали з ТОВ «Епіцентр К».

Тут придбали чотири різні види генераторів потужністю від 5,5 до 8,5 кВт. Закупівлю провели поза Prozorro через нагальну потребу, коштом резервного фонду місцевого бюджету. Генератори потрібні для об’єктів критичної інфраструктури та тих, які забезпечують життєдіяльність киян, як-от комунальних аптек і ЦНАПів. Договір уклали з ТОВ «Епіцентр К». Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради – 85 генераторів на 4,9 млн грн. Департамент придбав 85 бензинових генераторів Feider FG7000-RE потужністю 6,5 кВт для облаштування укриттів. Замовник уклав два прямі контакти: один з ФОП Харченко О. І. на постачання 40 генераторів, другий з Харченко С. І. на постачання 45 генераторів.

Департамент придбав 85 бензинових генераторів Feider FG7000-RE потужністю 6,5 кВт для облаштування укриттів. Замовник уклав два прямі контакти: один з ФОП Харченко О. І. на постачання 40 генераторів, другий з Харченко С. І. на постачання 45 генераторів. СВКП «Київводфонд» – 83 бензинові генератори на 3,5 млн грн. Відкриті торги оголосили ще в кінці вересня, а на початку листопада уклали договір з київським виробником ТОВ «Еквівес». Підприємство має до 22 грудня поставити бензинові генератори потужністю 7,5 кВт, зокрема 21 генератор EKV-TG-9000МЕ3 по 35,6 тис. грн та 62 генератори EKV-TG-9000ME по 34,3 тис. грн.

Київська область придбала значно більше генераторів порівняно з іншими регіонами, оскільки в столиці знаходяться багато замовників, які централізовано закуповували пристрої для своїх регіональних підрозділів.

Наприклад, АТ «Укрпошта» придбала 81 генератор за 18,6 млн грн. Підприємство купило 40 дизельних портативних генераторів EKV-DS-7000ME/S потужністю 7 кВт по 42,8 тис. грн (закупівля 1, закупівля 2). Договори уклали з виробником цих генераторів – теж ТОВ «Еквівес». Ще за 16,7 млн грн купили 41 дизельний генератор WattStream, їхня потужність варіювалася від 16кВт до 100 кВт. Договір уклали з ТОВ «Хайтед Україна». За інформацією компанії, ці генератори вже використовують в областях.

На другому місці за кількістю придбаних генераторів – Дніпропетровська область, 860 пристроїв на 196,6 млн грн.

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Третю сходинку посіла Вінницька область із 784 пристроями за 144 млн грн.

КП «Вінницяміськтеплоенерго» – 247 генераторів на 62,4 млн грн. КП «Вінницяміськтеплоенерго» забезпечує теплом приблизно 80% споживачів міста. Підприємство придбало 212 генераторів польської фірми Fogo потужністю від 7,7 до 176 кВт. Прямий договір підписали з ФОП Лук’ян М. Ф. Контракт уклали у вересні, початкова його сума становила 32,5 млн грн. А вже в листопаді суму договору знизили на 2,4 млн грн через вільнення від сплати ПДВ та ввізного мита. Ще 32 генератори тієї ж польської фірми Fogo за спрощеною процедурою КП «Вінницяміськтеплоенерго» придбало в серпні. Єдиним учасником тієї закупівлі також став ФОП Лук’ян М. Ф., а його цінова пропозиція була лише на 2 копійки нижчою від очікуваної вартості та становила 3,3 млн грн. Три генератори FG Wilson Perkins P900E1 потужністю 720 кВт підприємство придбало в кінці листопада. Вартість одного такого генератора склала 9,6 млн грн. На відкриті торги знову подався лише ФОП Лук’ян М. Ф. ФОП Лук’ян М.Ф. та його ж ТОВ «Компанія Укрсервіс» фігурували у розслідуванні Центру журналістських розслідувань щодо продажу електротоварів, виготовлених в окупованому Криму.

КП «Вінницяміськтеплоенерго» забезпечує теплом приблизно 80% споживачів міста. Підприємство придбало 212 генераторів польської фірми Fogo потужністю від 7,7 до 176 кВт. Прямий договір підписали з ФОП Лук’ян М. Ф. Контракт уклали у вересні, початкова його сума становила 32,5 млн грн. А вже в листопаді суму договору знизили на 2,4 млн грн через вільнення від сплати ПДВ та ввізного мита. Ще 32 генератори тієї ж польської фірми Fogo за спрощеною процедурою КП «Вінницяміськтеплоенерго» придбало в серпні. Єдиним учасником тієї закупівлі також став ФОП Лук’ян М. Ф., а його цінова пропозиція була лише на 2 копійки нижчою від очікуваної вартості та становила 3,3 млн грн. Три генератори FG Wilson Perkins P900E1 потужністю 720 кВт підприємство придбало в кінці листопада. Вартість одного такого генератора склала 9,6 млн грн. На відкриті торги знову подався лише ФОП Лук’ян М. Ф. ФОП Лук’ян М.Ф. та його ж ТОВ «Компанія Укрсервіс» фігурували у розслідуванні Центру журналістських розслідувань щодо продажу електротоварів, виготовлених в окупованому Криму. Відділ освіти Гайсинської міської ради – 27 генераторів на 608 тис. грн. Відділ закупив 20 бензинових генераторів WERK WPG 3600 потужністю 2,8 кВт. Вартість одного становила 21,9 тис. грн. Прямий підряд уклали з ФОП Липач Л.П. Цей підприємець поставив ще шість генераторів за двома іншими контрактами (перший, другий). У серпні управління придбало ще один генератор Forte за 16,1 тис. грн.

Відділ закупив 20 бензинових генераторів WERK WPG 3600 потужністю 2,8 кВт. Вартість одного становила 21,9 тис. грн. Прямий підряд уклали з ФОП Липач Л.П. Цей підприємець поставив ще шість генераторів за двома іншими контрактами (перший, другий). У серпні управління придбало ще один генератор Forte за 16,1 тис. грн. Заклад культури «Вінницька міська централізована бібліотечна система» – 20 генераторів на 1,4 млн грн. Установа придбала 20 бензинових генераторів польської фірми Fogo потужністю 6,2 кВт по 69,9 тис. грн кожен. Пряму угоду уклали з тим самим ФОП Лук’ян М. Ф.

Загалом серед найбільших замовників у регіонах – водоканали, теплоенерго, департаменти житлово-комунального господарства, великі лікарні та місцеві ради. Так, Тернопільська міськрада придбала 65 генераторів на 43,3 млн грн, а Черкасиводоканал — 10 за майже 15 млн грн. Загалом на водоканали та теплоенерго припадає практично третя частина всіх витрат на генератори.

Попри те, що частину весняних закупівель ймовірно ще не опублікували, навряд тоді обсяги закупівель перевищували осінні. Тож завчасно до блекаутів готувалися лише окремі установи та державні і комунальні підприємства – це не було масове явище. Не готувалися до збільшення обсягу закупівель генераторів через відключення світла і нардепи з урядом. Цей урок потрібно вивчити і вже зараз переглянути, які ще товари можуть бути у дефіциті в публічних закупівлях в наступні місяці, і подумати, як цей дефіцит пом’якшити.

Цю публікацію підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її вміст є виключною відповідальністю Трансперенсі Інтернешнл Україна і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

Ярослав Пилипенко, аналітик Transparency International Ukraine