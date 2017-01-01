Украинцев предупредили о непогоде

На западе страны ожидается дождь и мокрый снег

В Украине в четверг, 30 ноября, на дорогах ожидается гололед. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Сильные порывы ветра прогнозируют в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской и Ривненской областях - 17-22 м/с, местами 25-28 м/с. В Житомирской, Киевской,



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На западе страны ожидается дождь и мокрый снег

В Украине в четверг, 30 ноября, на дорогах ожидается гололед.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сильные порывы ветра прогнозируют в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской и Ривненской областях - 17-22 м/с, местами 25-28 м/с.

В Житомирской, Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму порывы ветра 17-22 м/с.

«30 ноября днем на Закарпатье, в горных районах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей сильные осадки в виде дождя и мокрого снега», - сообщили в ГосЧС.

Напомним, утром в среду, 29 ноября, в Киеве из-за гололеда на дорогах образовались масштабные заторы, увеличилось количество ДТП. В КП «Киевпасстранс» заявили, что троллейбусные и автобусные маршруты курсировали с отклонением от графика.

В Запорожье 29 ноября из-за сильного гололеда образовались заторы на трассе Запорожье - Днепр, а местный аэропорт не принимал самолеты из-за обледенения взлетно-посадочной полосы.