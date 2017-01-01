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    Ожеледиця в Києві призвела до безлічі ДТП (фото)

    Велика ДТП сталася на Гаванському мосту
    Ожеледиця на дорогах спричинила багато дорожньо-транспортних пригод у Києві та Київській області. «Київ і область. Ожеледь. Багато аварій!» - йдеться в повідомленні dtp.kiev.ua. [READ_MORE] Зокрема, ДТП сталася на Гаванському мосту. [GALLERY_BLOCK] Нагадаємо, як повідомляє Укргідрометцентр, сьогодні, 29 листопада, в Україні
    • Сьогодні, 09:24
    • Розсилка
    ДТП через ожеледицю на дорозі
    Фото: dtp.kiev.ua
    ДТП через ожеледицю на дорозі

    Велика ДТП сталася на Гаванському мосту

    Ожеледиця на дорогах спричинила багато дорожньо-транспортних пригод у Києві та Київській області.

    «Київ і область. Ожеледь. Багато аварій!» - йдеться в повідомленні dtp.kiev.ua.

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    Ожеледиця в Києві призвела до безлічі ДТП (фото)
    Ожеледиця в Києві призвела до безлічі ДТП (фото)
    Ожеледиця в Києві призвела до безлічі ДТП (фото)
    Ожеледиця в Києві призвела до безлічі ДТП (фото)
    Ожеледиця в Києві призвела до безлічі ДТП (фото)
    Ожеледиця в Києві призвела до безлічі ДТП (фото)
    Ожеледиця в Києві призвела до безлічі ДТП (фото)

    Нагадаємо, як повідомляє Укргідрометцентр, сьогодні, 29 листопада, в Україні очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у східних областях окремі пориви 15-20 м/с.

    Температура протягом доби від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень у більшості південних областей 2-7 градусів тепла, в Криму до 11 градусів.

    У Києві невеликий дощ та мокрий сніг, уранці ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Температура близько нуля.

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