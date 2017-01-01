  1. Головна
  2. російською
  3. Новости
    Раздел для русскоговорящего
    Новости

    Гололед спровоцировал транспортный коллапс в Запорожье

    На автотрассе Н-08 образовалась тянучка из сотен автомобилей
    В Запорожье в среду, 29 ноября, из-за сильного гололеда образовались заторы на трассе Запорожье - Днепр, а местный аэропорт не принимает самолеты из-за обледенения взлетно-посадочной полосы. По данным руководства «Международного аэропорта «Запорожье», с утра пришлось отменить два рейса авиакомпаний Pegasus Airlines из Стамбула и
    • Вчора, 15:52
    • Розсилка
    gazeta.zp.ua

    На автотрассе Н-08 образовалась тянучка из сотен автомобилей

    В Запорожье в среду, 29 ноября, из-за сильного гололеда образовались заторы на трассе Запорожье - Днепр, а местный аэропорт не принимает самолеты из-за обледенения взлетно-посадочной полосы.

    По данным руководства «Международного аэропорта «Запорожье», с утра пришлось отменить два рейса авиакомпаний Pegasus Airlines из Стамбула и МАУ из Киева, которые направлялись в Запорожье.

    Велика вероятность отмены и других авиарейсов, поскольку из-за гололеда невозможно гарантировать безопасность посадки самолетов.

    В Службе автомобильных дорог Запорожской области заявили о проблемах на отрезке автомобильной трассы государственного значения Н-08. «Между Запорожьем и Днепром образовалась тянучка из сотен автомобилей. Спецтехника посыпает дорожное покрытие, поэтому транспортная пробка понемногу рассасывается», - рассказали в службе.

    Ситуация на других автодорогах Запорожской области менее критична.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Гололед спровоцировал транспортный коллапс в Запорожье
    Гололед спровоцировал транспортный коллапс в Запорожье
    Гололед спровоцировал транспортный коллапс в Запорожье
    Гололед спровоцировал транспортный коллапс в Запорожье
    gazeta.zp.ua

    Напомним, утром в среду, 29 ноября, в Киеве из-за гололеда на дорогах образовались масштабные заторы, увеличилось количество ДТП.

    В КП «Киевпасстранс» заявили, что троллейбусные и автобусные маршруты курсировали с отклонением от графика.

    ДТП МАУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ