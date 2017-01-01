Гололед спровоцировал транспортный коллапс в Запорожье
- Вчора, 15:52
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На автотрассе Н-08 образовалась тянучка из сотен автомобилей
В Запорожье в среду, 29 ноября, из-за сильного гололеда образовались заторы на трассе Запорожье - Днепр, а местный аэропорт не принимает самолеты из-за обледенения взлетно-посадочной полосы.
По данным руководства «Международного аэропорта «Запорожье», с утра пришлось отменить два рейса авиакомпаний Pegasus Airlines из Стамбула и МАУ из Киева, которые направлялись в Запорожье.
Велика вероятность отмены и других авиарейсов, поскольку из-за гололеда невозможно гарантировать безопасность посадки самолетов.
В Службе автомобильных дорог Запорожской области заявили о проблемах на отрезке автомобильной трассы государственного значения Н-08. «Между Запорожьем и Днепром образовалась тянучка из сотен автомобилей. Спецтехника посыпает дорожное покрытие, поэтому транспортная пробка понемногу рассасывается», - рассказали в службе.
Ситуация на других автодорогах Запорожской области менее критична.
Напомним, утром в среду, 29 ноября, в Киеве из-за гололеда на дорогах образовались масштабные заторы, увеличилось количество ДТП.
В КП «Киевпасстранс» заявили, что троллейбусные и автобусные маршруты курсировали с отклонением от графика.