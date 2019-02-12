Как выглядит шикарный особняк Илона Маска за $5 миллионов (фото)



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Илон Маск

Капитал Маска оценивается в $20 миллиардов

Известный бизнесмен и соучредитель Tesla и SpaceX Илон Маск выставил на продажу свой шикарный особняк в виде корабля в Лос-Анджелесе. Недвижимость выставлена на продажу по цене $5 миллиона . При этом, все гаджеты для искусственного интеллекта и гигантский плавательный бассейн входят в стоимость

.Известно, что в этом доме четыре спальни и четыре ванные комнаты. А кроме того, из дома открывается потрясающий вид на океан, город и даже на каньон Лос-Анджелеса. Этот дом появился у Маска в 2013-м году. Бизнесмен купил его со своей бывшей женой Талулой Райли.

Как передает The Sun, бассейн в здании наполняется морской водой, он напоминает гидромассажную ванну, которая скрыта живыми изгородями. Также здание оснащено интегрированной системой безопасности, автоматическими шторами и другими гаджетами. Напомним, что капитал Маска оценивается в $20 миллиардов .