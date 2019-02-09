Красивые и жизнерадостные: фото собак от австрийского фотографа Рии Путцкер



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boredpanda.com

Молодой талантливый фотограф из Австрии Риа Путцкер знает, как найти подход к любой собаке и сделать шикарный кадр

Девушка начала карьеру фотографа в 2012 году, а на протяжении последних трёх лет специализируется на съёмке четвероногих друзей.

Риа в первую очередь вдохновляется своими собственными питомцами: семилетней таксой Фиби и однолетним коикерхондье по кличке Маки.

«Я хочу запечатлеть личность собаки и подарить человеку, который смотрит на фотографию, яркую улыбку! Благодаря фотографии я встретила много замечательных собак и классных людей, это также помогло мне пережить трудные времена».

На фотосессиях Риа старается показать особенности характера каждой собаки и сделать живые, непринуждённые кадры.

«Я стараюсь заснять уникальный характер каждой собаки и хочу, чтобы все мои фотографии вызывали улыбку и радость у любого зрителя. Фотосъемка позволила мне познакомиться со многими интересными людьми и их забавными питомцами. Мое увлечение помогает мне преодолевать трудные времена и заряжает оптимизмом».

Предлагаем вам взглянуть на очаровательные работы этой девушки и полюбоваться невероятно красивыми и милыми четвероногими друзьями.

Надеемся, что ее работы помогут вам получить заряд радостных переживаний и положительных эмоций, а также подарят новые идеи для съемки домашних питомцев.





Джерело: boredpanda.com