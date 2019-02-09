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    Фото

    Красивые и жизнерадостные: фото собак от австрийского фотографа Рии Путцкер

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    Красивые и жизнерадостные: фото собак от австрийского фотографа Рии Путцкер
    boredpanda.com

    Молодой талантливый фотограф из Австрии Риа Путцкер знает, как найти подход к любой собаке и сделать шикарный кадр

    Девушка начала карьеру фотографа в 2012 году, а на протяжении последних трёх лет специализируется на съёмке четвероногих друзей. 

    Риа в первую очередь вдохновляется своими собственными питомцами: семилетней таксой Фиби и однолетним коикерхондье по кличке Маки.

    «Я хочу запечатлеть личность собаки и подарить человеку, который смотрит на фотографию, яркую улыбку! Благодаря фотографии я встретила много замечательных собак и классных людей, это также помогло мне пережить трудные времена».

    На фотосессиях Риа старается показать особенности характера каждой собаки и сделать живые, непринуждённые кадры.

    «Я стараюсь заснять уникальный характер каждой собаки и хочу, чтобы все мои фотографии вызывали улыбку и радость у любого зрителя. Фотосъемка позволила мне познакомиться со многими интересными людьми и их забавными питомцами. Мое увлечение помогает мне преодолевать трудные времена и заряжает оптимизмом».

    Предлагаем вам взглянуть на очаровательные работы этой девушки и полюбоваться невероятно красивыми и милыми четвероногими друзьями.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Надеемся, что ее работы помогут вам получить заряд радостных переживаний и положительных эмоций, а также подарят новые идеи для съемки домашних питомцев. 


    Джерело: boredpanda.com

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