Напомнить людям о главном: фонд дикой природы опубликовал селфи животных в опасных условиях



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Фото: instagram / animal_selfie_official/

Плакаты с селфи были размещены в японском аэропорту, где идет борьба с нелегальным вывозом диких животных

В Японии Всемирный фонд дикой природы решил в оригинальной форме напомнил людям о проблемах окружающей среды. В основе идеи, предложенной агентством ADK, лежит использование селфи.

Суть кампании заключалась в том, чтобы создать селфи «как будто животные сделали их сами». Так получилась проект #animal_selfie, в котором представители фауны «выкладывают» в Instagram свои фото на фоне опасных для экологии ситуаций.

В ходе кампании была разработана первый в мире механизм для сбора пожертвований, построенный на использовании функции покупок в Instagram. Таким образом, люди могут жертвовать средства прямо в процессе просмотра селфи животных.

Исследования показали, что в Японии население в целом меньше обеспокоено проблемами защиты природы, и в среднем пожертвования отдельных лиц на эти цели составляли едва ли сотую часть по сравнению с западными странами. Вскоре после запуска селфи-кампании пожертвования в поддержку животных возросли на 142%.

Сообащается, что изображения с селфи также были размещены в аэропорту Ханеда, где идет борьба с нелегальным вывозом диких животных. Актеры, занимающиеся озвучкой аниме, вызвались на добровольных началах «дать голос» этим животным. Плакаты использовались в школах как учебные пособия. Даже Гринпис выразил свое одобрение этой кампании.

Джерело: reklamaster