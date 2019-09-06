  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Оля Полякова с Андре Таном создали капсульную коллекцию одежды

    • Розсилка
    Оля Полякова и Андре Тан - Оля Полякова с Андре Таном создали капсульную коллекцию одежды
    Оля Полякова и Андре Тан

    Певица стала соавтором полноценной капсульной коллекции Andre Tan X

    Оля Полякова и Андре Тан представили совместную коллекцию Andre Tan X Оля Полякова, посвященную гранд-шоу певицы «Королева Ночи», которое певица покажет на бис 26 октября в киевском «Дворце спорта». Коллаборации между звездами и дизайнерами давно перестали быть ноу-хау в мире моды и, как правило, «на ура» воспринимаются их поклонниками.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Оля Полякова с Андре Таном создали капсульную коллекцию одежды
    Оля Полякова с Андре Таном создали капсульную коллекцию одежды
    Оля Полякова с Андре Таном создали капсульную коллекцию одежды
    Оля Полякова с Андре Таном создали капсульную коллекцию одежды
    Оля Полякова с Андре Таном создали капсульную коллекцию одежды
    Оля Полякова с Андре Таном создали капсульную коллекцию одежды
    Оля Полякова с Андре Таном создали капсульную коллекцию одежды
    Оля Полякова с Андре Таном создали капсульную коллекцию одежды
    Оля Полякова с Андре Таном создали капсульную коллекцию одежды

     «Меня всегда вдохновляют дивы, в которых много огня и энергии. Оля – девушка ураган, настоящее цунами. Именно поэтому, когда я пару лет назад предложил ей стать лицом своей новой коллекции, я уже тогда знал, что мы вместе создадим что-то взрывоопасное. И вот это время настало. Согласитесь, носить кепку с короной на голове – это вызов и одновременно наша цель. Ведь каждая девушка, которая надевает наши вещи, сразу становится королевой», - прокомментировал Андре Тан.

     Читайте также: «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»

     

    Оля Полякова новости Андре Тан певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ