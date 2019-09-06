Оля Полякова с Андре Таном создали капсульную коллекцию одежды



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Оля Полякова и Андре Тан

Певица стала соавтором полноценной капсульной коллекции Andre Tan X

Оля Полякова и Андре Тан представили совместную коллекцию Andre Tan X Оля Полякова, посвященную гранд-шоу певицы «Королева Ночи», которое певица покажет на бис 26 октября в киевском «Дворце спорта». Коллаборации между звездами и дизайнерами давно перестали быть ноу-хау в мире моды и, как правило, «на ура» воспринимаются их поклонниками.

«Меня всегда вдохновляют дивы, в которых много огня и энергии. Оля – девушка ураган, настоящее цунами. Именно поэтому, когда я пару лет назад предложил ей стать лицом своей новой коллекции, я уже тогда знал, что мы вместе создадим что-то взрывоопасное. И вот это время настало. Согласитесь, носить кепку с короной на голове – это вызов и одновременно наша цель. Ведь каждая девушка, которая надевает наши вещи, сразу становится королевой», - прокомментировал Андре Тан.