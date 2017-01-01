Они точно вызовут у вас умиление. Очаровательные древесные кенгуру

Древесные кенгуру очень похожи на обычных кенгуру, только более пушистые и больше напоминают маленьких медведей, живущих на деревьях

Обитающие в основном в Австралии и Новой Гвинее, эти древесные животные остаются неуловимыми, и об их поведении мало что известно по сей день. Хотя точная численность популяции в настоящее время неизвестна, древесные кенгуру находятся под постоянной угрозой из-за охоты и разрушения их естественной среды обитания. [READ_MORE]



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Древесные кенгуру очень похожи на обычных кенгуру, только более пушистые и больше напоминают маленьких медведей, живущих на деревьях

Обитающие в основном в Австралии и Новой Гвинее, эти древесные животные остаются неуловимыми, и об их поведении мало что известно по сей день. Хотя точная численность популяции в настоящее время неизвестна, древесные кенгуру находятся под постоянной угрозой из-за охоты и разрушения их естественной среды обитания.

Будучи редкой жемчужиной Океании, древесные кенгуру привлекают к себе внимание, как настоящие знаменитости. В июне прошлого года в зоопарке Перта появился на свет первый детёныш древесного кенгуру, родившийся в неволе за последние 36 лет, дав надежду на выживание вида. Взгляните, какие они очаровательные!

Джерело: telegraf.com.ua