Подборка удивительных фото, на которых запечатлены внезапные встречи знаменитостей
Майкл Джексон и Фредди Меркьюри, 1983 год
14 крутых ретрофотографий, на которых запечатлены внезапные пересечения известных людей
Перед вами снимки из серии «кроссовер круче Мстителей». Вы, возможно, не знали, что эти легендарные знаменитости как-то пересекались в своих жизнях и карьерах, но они это делали!
На этих ужасно атмосферных фотографиях из прошлого запечатлены известные люди разных сфер, чье присутствие в одном кадре умножает его крутость в 100 раз.
Ранее «Скотч» сообщал, что Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами».
Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.
Дмитрий Дикусар неожиданно не только танцевал вместе с Ириной Билык во время этого чувственного номера, но и пел: он выполнил второй куплет песни.