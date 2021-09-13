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    Подборка удивительных фото, на которых запечатлены внезапные встречи знаменитостей

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    Майкл Джексон и Фредди Меркьюри, 1983 год - Подборка удивительных фото, на которых запечатлены внезапные встречи знаменитостей

    Майкл Джексон и Фредди Меркьюри, 1983 год

    14 крутых ретрофотографий, на которых запечатлены внезапные пересечения известных людей

    Перед вами снимки из серии «кроссовер круче Мстителей». Вы, возможно, не знали, что эти легендарные знаменитости как-то пересекались в своих жизнях и карьерах, но они это делали!

    На этих ужасно атмосферных фотографиях из прошлого запечатлены известные люди разных сфер, чье присутствие в одном кадре умножает его крутость в 100 раз.

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    7. Билл Мюррей и Кэрри Фишер на шоу «Saturday Night Live», 1978 год
    11. Принцесса Диана и комик Роуэн Аткинсон, 1984 год
    8. Чарли Чаплин и Уолт Дисней, 1939 год
    9. Роджер Мур и Шон Коннери развлекаются по-бондовски
    6. Ален Делон весело общается с Марианной Фейтфулл, девушкой Мика Джаггера, а тот грустно сидит рядом, 1968 год
    13. Альфред Хичкок и Сальвадор Дали
    1. Майкл Джексон и Фредди Меркьюри, 1983 год
    4. Элтон Джон и Джон Леннон, 1974 год
    2. Джордж Харрисон и Мадонна на премьере фильма «Шанхайский сюрприз» в Лондоне, 1986 год
    14. Майкл Джексон и Мадонна, 1991 год
    Бонус: Пьер Ришар и Жан-Поль Бельмондо

    Ранее «Скотч» сообщал, что Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами».

    Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.

    Дмитрий Дикусар неожиданно не только танцевал вместе с Ириной Билык во время этого чувственного номера, но и пел: он выполнил второй куплет песни.

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    Теги: знаменитости фотография шоу-бизнес
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    Подборка удивительных фото, на которых запечатлены внезапные встречи знаменитостей