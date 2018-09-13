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    Попа из «ВИА Гры» живот из «Грибов»: в украинском шоу-бизнесе появилась новая пара

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    Попа из «ВИА Гры» живот из «Грибов»: в украинском шоу-бизнесе появилась новая пара

    Бояться себя заставишь, а любить не принудишь

    Певица Аня Седокова интригует публику намеками на очередной роман. На этот раз роль гипотетического кавалера красавицы выпала киевскому рэперу и бывшему участнику группы «Грибы» – Киевстонеру (Kyivstoner)

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    Седокова приехала в Киев и выложила несколько фотокарточек с 26-летним Иваном Колыхаловым (настоящее имя рэпера).

    Что связывает 35-летнюю мать троих детей и 26-летнего рэпера пока непонятно. «Счастье любит тишину ... Спасибо, что был со мной», –подписала Аня.

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    Попа из «ВИА Гры» живот из «Грибов»: в украинском шоу-бизнесе появилась новая пара
    Попа из «ВИА Гры» живот из «Грибов»: в украинском шоу-бизнесе появилась новая пара
    Попа из «ВИА Гры» живот из «Грибов»: в украинском шоу-бизнесе появилась новая пара

     

    Джерело: Табло ID

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