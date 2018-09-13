Попа из «ВИА Гры» живот из «Грибов»: в украинском шоу-бизнесе появилась новая пара



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бояться себя заставишь, а любить не принудишь

Певица Аня Седокова интригует публику намеками на очередной роман. На этот раз роль гипотетического кавалера красавицы выпала киевскому рэперу и бывшему участнику группы «Грибы» – Киевстонеру (Kyivstoner)

Седокова приехала в Киев и выложила несколько фотокарточек с 26-летним Иваном Колыхаловым (настоящее имя рэпера).

Что связывает 35-летнюю мать троих детей и 26-летнего рэпера пока непонятно. «Счастье любит тишину ... Спасибо, что был со мной», –подписала Аня.

Джерело: Табло ID