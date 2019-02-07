Потешный ретривер передразнил свою хозяйку и стал звездой сети: забавные фото



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Парочка вместе чистит зубы, читает книги и даже носит одинаковую одежду

Британский фотограф Урсула Эйтчисон и ее любимый ретривер Хьюго стали настоящими звездами Интернета после того, как девушка начала публиковать совместные снимки со своим любимцем. На фотографиях пес делает то же самое, что и его хозяйка. Одним словом — копирует ее.

Парочка вместе чистит зубы, ходит на прогулку, читает газеты и книги, отмечает праздники, занимается спортом и даже носит одинаковую одежду.

«Я обожаю свою собаку! Я снимаю ее в нелепых костюмах и позах уже больше года и ни разу не пожалела об этом», — говорит Урсула.