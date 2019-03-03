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    Практически слепой котенок покорил пользователей соцсетей одним лишь взглядом

    • www.boredpanda.com
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    Практически слепой котенок покорил пользователей соцсетей одним лишь взглядом
    instagram.com/merlin.griffith

    Милая мордочка и пушистая шерстка только добавляют шарма его внешности, которая помогает получать тысячи сердечек и признаний в любви

    В честь этого хозяева решили устроить тред, посвященный жизни питомца, и его история очень даже забавная.

    Взгляд, сражающий наповал — так можно описать котейку Мерилина, который собирает ежедневно тысячи лайков из-за своих необычных глаз. 

    Приемный пушистик появился в семье Натаниэля и Эллиота Грина, когда ему было всего пару месяцев. Смесь манчкина и персидской породы дала Мерилину привлекательную внешность, а голубоватые глаза только добавляют шарма этому милому питомцу.

    Как рассказывает пара, коту уже два года, но его рост совсем небольшой — размером с питьевую бутылочку. Плюшевая шерстка, короткие лапки и сплющенная мордочка — результат скрещивания двух редких пород. Мерилин практически ничего не видит, поэтому его глаза такие необычные.

    Питомец достаточно привередлив в еде — можно даже не пытаться подавать ему десерты с курочкой и рыбой. Зато освежающий арбузик он будет уплетать с удовольствием.

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    instagram.com/merlin.griffith
    instagram.com/merlin.griffith
    instagram.com/merlin.griffith
    instagram.com/merlin.griffith
    instagram.com/merlin.griffith
    instagram.com/merlin.griffith
    instagram.com/merlin.griffith
    instagram.com/merlin.griffith
    instagram.com/merlin.griffith
    instagram.com/merlin.griffith
    instagram.com/merlin.griffith
    instagram.com/merlin.griffith
    instagram.com/merlin.griffith
    instagram.com/merlin.griffith
    instagram.com/merlin.griffith
    instagram.com/merlin.griffith
    instagram.com/merlin.griffith
    instagram.com/merlin.griffith
    instagram.com/merlin.griffith
    instagram.com/merlin.griffith
    instagram.com/merlin.griffith
    instagram.com/merlin.griffith
    instagram.com/merlin.griffith

    Подписчики очень любят Мерилин за то, какой он есть, поэтому готовы признаваться ему в любви 24/7.

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