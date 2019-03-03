Практически слепой котенок покорил пользователей соцсетей одним лишь взглядом

instagram.com/merlin.griffith

Милая мордочка и пушистая шерстка только добавляют шарма его внешности, которая помогает получать тысячи сердечек и признаний в любви

В честь этого хозяева решили устроить тред, посвященный жизни питомца, и его история очень даже забавная.

Взгляд, сражающий наповал — так можно описать котейку Мерилина, который собирает ежедневно тысячи лайков из-за своих необычных глаз.

Приемный пушистик появился в семье Натаниэля и Эллиота Грина, когда ему было всего пару месяцев. Смесь манчкина и персидской породы дала Мерилину привлекательную внешность, а голубоватые глаза только добавляют шарма этому милому питомцу.

Как рассказывает пара, коту уже два года, но его рост совсем небольшой — размером с питьевую бутылочку. Плюшевая шерстка, короткие лапки и сплющенная мордочка — результат скрещивания двух редких пород. Мерилин практически ничего не видит, поэтому его глаза такие необычные.

Питомец достаточно привередлив в еде — можно даже не пытаться подавать ему десерты с курочкой и рыбой. Зато освежающий арбузик он будет уплетать с удовольствием.

Подписчики очень любят Мерилин за то, какой он есть, поэтому готовы признаваться ему в любви 24/7.