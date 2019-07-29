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    Фото

    В сети появились фото с пышного юбилея Дженнифер Лопес в Майами

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    <p>Джей Ло и Алекс Родригес</p> <p><span>Фото: Legion-Media, Splash</span></p> - В сети появились фото с пышного юбилея Дженнифер Лопес в Майами

    Джей Ло и Алекс Родригес

    Фото: Legion-Media, Splash

    Звезда появилась на собственном празднике в роскошном платье

    Шумную вечеринку по случаю своего 50-летия Джей Ло устроила на острове Стар в Майами. Там находится ее особняк, а еще дома Рианны, Мадонны, Сильвестра Сталлоне и других знаменитостей, которых соседка не пригласила на свой день рождения. На празднике Лопес звезд почти не было, Дженнифер решила не собирать у себя весь шоу-бизнес, приглашение получили только самые близкие. DJ Khaled отвечал за музыкальное сопровождение. И, судя по видео с вечеринки, именинница осталась довольна репертуаром.

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    В сети появились фото с пышного юбилея Дженнифер Лопес в Майами
    В сети появились фото с пышного юбилея Дженнифер Лопес в Майами
    В сети появились фото с пышного юбилея Дженнифер Лопес в Майами
    В сети появились фото с пышного юбилея Дженнифер Лопес в Майами
    В сети появились фото с пышного юбилея Дженнифер Лопес в Майами
    В сети появились фото с пышного юбилея Дженнифер Лопес в Майами
    В сети появились фото с пышного юбилея Дженнифер Лопес в Майами
    В сети появились фото с пышного юбилея Дженнифер Лопес в Майами
    В сети появились фото с пышного юбилея Дженнифер Лопес в Майами
    Фото: Legion-Media, Splash

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