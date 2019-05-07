  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Выставка тщеславия: как выглядели Леди Гага, Ким Кардашьян и Карди Би на Met Gala 2019

    • Розсилка
    <p>Карди Би</p> <p>instagram / elmundodelosfamosostv</p> - Выставка тщеславия: как выглядели Леди Гага, Ким Кардашьян и Карди Би на Met Gala 2019

    Карди Би

    instagram / elmundodelosfamosostv

    Почетную миссию быть сопредседателями получили Леди Гага, Гарри Стайлз, Алессандро Микеле и Серена Уильямс

    Нью-йоркский музей Метрополитен вновь открыл двери для тематического бала Met Gala, ежегодно собирающего самых стильных звезд и зачастую дарящего зрителям настоящие модные шедевры. В этом году масштабное событие посвящено многообещающей теме «Кэмп: заметки о моде». Если коротко - костюмы гостей сегодня должны быть причудливыми и безумными, но при этом красивыми и приковывающими внимание.

    1 з 25
    на весь екран згорнути
    Выставка тщеславия: как выглядели Леди Гага, Ким Кардашьян и Карди Би на Met Gala 2019
    Выставка тщеславия: как выглядели Леди Гага, Ким Кардашьян и Карди Би на Met Gala 2019
    Выставка тщеславия: как выглядели Леди Гага, Ким Кардашьян и Карди Би на Met Gala 2019
    Выставка тщеславия: как выглядели Леди Гага, Ким Кардашьян и Карди Би на Met Gala 2019
    Выставка тщеславия: как выглядели Леди Гага, Ким Кардашьян и Карди Би на Met Gala 2019
    Выставка тщеславия: как выглядели Леди Гага, Ким Кардашьян и Карди Би на Met Gala 2019
    Выставка тщеславия: как выглядели Леди Гага, Ким Кардашьян и Карди Би на Met Gala 2019
    Выставка тщеславия: как выглядели Леди Гага, Ким Кардашьян и Карди Би на Met Gala 2019
    Выставка тщеславия: как выглядели Леди Гага, Ким Кардашьян и Карди Би на Met Gala 2019
    Выставка тщеславия: как выглядели Леди Гага, Ким Кардашьян и Карди Би на Met Gala 2019
    Выставка тщеславия: как выглядели Леди Гага, Ким Кардашьян и Карди Би на Met Gala 2019
    Выставка тщеславия: как выглядели Леди Гага, Ким Кардашьян и Карди Би на Met Gala 2019
    Выставка тщеславия: как выглядели Леди Гага, Ким Кардашьян и Карди Би на Met Gala 2019
    Выставка тщеславия: как выглядели Леди Гага, Ким Кардашьян и Карди Би на Met Gala 2019
    Выставка тщеславия: как выглядели Леди Гага, Ким Кардашьян и Карди Би на Met Gala 2019
    Выставка тщеславия: как выглядели Леди Гага, Ким Кардашьян и Карди Би на Met Gala 2019
    Выставка тщеславия: как выглядели Леди Гага, Ким Кардашьян и Карди Би на Met Gala 2019
    Выставка тщеславия: как выглядели Леди Гага, Ким Кардашьян и Карди Би на Met Gala 2019
    Выставка тщеславия: как выглядели Леди Гага, Ким Кардашьян и Карди Би на Met Gala 2019
    Выставка тщеславия: как выглядели Леди Гага, Ким Кардашьян и Карди Би на Met Gala 2019
    Выставка тщеславия: как выглядели Леди Гага, Ким Кардашьян и Карди Би на Met Gala 2019
    Выставка тщеславия: как выглядели Леди Гага, Ким Кардашьян и Карди Би на Met Gala 2019
    Выставка тщеславия: как выглядели Леди Гага, Ким Кардашьян и Карди Би на Met Gala 2019
    Выставка тщеславия: как выглядели Леди Гага, Ким Кардашьян и Карди Би на Met Gala 2019
    instagram / elmundodelosfamosostv

    Не зря почетную миссию быть сопредседателями бала Анна Винтур поручила таким звездам, как Леди Гага, Гарри Стайлз, Алессандро Микеле и Серена Уильямс. Кэмп - это экстравагантность и неестественность в их лучших проявлениях, сочетание высокого искусства и вульгарности, а в современном мире - еще и явная предрасположенность к тому, чтобы стать мемом. Пожалуй, так проще всего определить, насколько гости вечера старались, выбирая свои образы: те, у кого получилось достичь «вау»-эффекта, все сделали правильно.

    знаменитости мода и красота шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ