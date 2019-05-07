Выставка тщеславия: как выглядели Леди Гага, Ким Кардашьян и Карди Би на Met Gala 2019



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Карди Би instagram / elmundodelosfamosostv

Почетную миссию быть сопредседателями получили Леди Гага, Гарри Стайлз, Алессандро Микеле и Серена Уильямс

Нью-йоркский музей Метрополитен вновь открыл двери для тематического бала Met Gala, ежегодно собирающего самых стильных звезд и зачастую дарящего зрителям настоящие модные шедевры. В этом году масштабное событие посвящено многообещающей теме «Кэмп: заметки о моде». Если коротко - костюмы гостей сегодня должны быть причудливыми и безумными, но при этом красивыми и приковывающими внимание.

Не зря почетную миссию быть сопредседателями бала Анна Винтур поручила таким звездам, как Леди Гага, Гарри Стайлз, Алессандро Микеле и Серена Уильямс. Кэмп - это экстравагантность и неестественность в их лучших проявлениях, сочетание высокого искусства и вульгарности, а в современном мире - еще и явная предрасположенность к тому, чтобы стать мемом. Пожалуй, так проще всего определить, насколько гости вечера старались, выбирая свои образы: те, у кого получилось достичь «вау»-эффекта, все сделали правильно.