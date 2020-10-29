15 курьезных фото о том, как мода явно сошла с ума



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Кажется, они все забыли что-то надеть», комментируют фото пользователи сети

Мода — очень непредсказуемая дама, которая во-первых любит ходить по кругу, а во-вторых, шокировать окружающих, внезапно объявляя трендами самые нелепые вещи. На свете полно людей, которые тщетно пытаются угнаться за модой, но всё никак не могут её догнать. Собрали для вас фотографии самых безумных, смешных и нелепых нарядов, сделанных на просторах нашей планеты.

«Кажется, девушка забыла что-то надеть», «Некоторые двери должны оставаться закрытыми», «Когда мода требует жертв», «Метро — просто кладезь самых стильных людей», «Когда очень сильно любишь королевскую семью», «Когда девушка хочет почувствовать себя мужчиной, на помощь придет вот такой купальник», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.