  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    15 курьезных фото о том, как мода явно сошла с ума

    • Розсилка
    15 курьезных фото о том, как мода явно сошла с ума

    «Кажется, они все забыли что-то надеть», комментируют фото пользователи сети

    Мода — очень непредсказуемая дама, которая во-первых любит ходить по кругу, а во-вторых, шокировать окружающих, внезапно объявляя трендами самые нелепые вещи. На свете полно людей, которые тщетно пытаются угнаться за модой, но всё никак не могут её догнать. Собрали для вас фотографии самых безумных, смешных и нелепых нарядов, сделанных на просторах нашей планеты.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    15 курьезных фото о том, как мода явно сошла с ума
    15 курьезных фото о том, как мода явно сошла с ума
    15 курьезных фото о том, как мода явно сошла с ума
    15 курьезных фото о том, как мода явно сошла с ума
    15 курьезных фото о том, как мода явно сошла с ума
    15 курьезных фото о том, как мода явно сошла с ума
    15 курьезных фото о том, как мода явно сошла с ума
    15 курьезных фото о том, как мода явно сошла с ума
    15 курьезных фото о том, как мода явно сошла с ума
    15 курьезных фото о том, как мода явно сошла с ума
    15 курьезных фото о том, как мода явно сошла с ума
    15 курьезных фото о том, как мода явно сошла с ума
    15 курьезных фото о том, как мода явно сошла с ума
    15 курьезных фото о том, как мода явно сошла с ума
    15 курьезных фото о том, как мода явно сошла с ума
    15 курьезных фото о том, как мода явно сошла с ума
    15 курьезных фото о том, как мода явно сошла с ума

    «Кажется, девушка забыла что-то надеть», «Некоторые двери должны оставаться закрытыми», «Когда мода требует жертв», «Метро — просто кладезь самых стильных людей», «Когда очень сильно любишь королевскую семью», «Когда девушка хочет почувствовать себя мужчиной, на помощь придет вот такой купальник», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

    Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.

     Читайте также: Коты-гиганты стали причиной пробок на дорогах (фото)
    мода и красота фотография шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies