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    Курьез

    Это очень смешно: котики примерили головные уборы из собственной шерсти (фото)

    • Розсилка
    Это очень смешно: котики примерили головные уборы из собственной шерсти (фото)

    На головах пушистиков оказались шлем викинга и даже парик Трампа

    Японский фотограф и его жена делают причудливые головные уборы для кошек из их шерсти после линьки.

    Ре Ямадзаки и его жена Хироми таким образом нашли творческий способ бороться с шерстью, которую оставляют после себя любимцы. Пара ведет свою страницу в Instagram с фотографиями питомцев в миниатюрных шляпках и шапках.

    Среди того, что оказалось на головах у кошек, — крохотный шлем викинга, шапка волшебника и парик президента США Дональда Трампа.

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    Это очень смешно: котики примерили головные уборы из собственной шерсти (фото)
    Это очень смешно: котики примерили головные уборы из собственной шерсти (фото)
    Это очень смешно: котики примерили головные уборы из собственной шерсти (фото)
    Это очень смешно: котики примерили головные уборы из собственной шерсти (фото)
    Это очень смешно: котики примерили головные уборы из собственной шерсти (фото)
    Это очень смешно: котики примерили головные уборы из собственной шерсти (фото)
    Это очень смешно: котики примерили головные уборы из собственной шерсти (фото)
    Это очень смешно: котики примерили головные уборы из собственной шерсти (фото)
    Это очень смешно: котики примерили головные уборы из собственной шерсти (фото)
    Это очень смешно: котики примерили головные уборы из собственной шерсти (фото)
    Это очень смешно: котики примерили головные уборы из собственной шерсти (фото)
    Это очень смешно: котики примерили головные уборы из собственной шерсти (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

    Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.

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