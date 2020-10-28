Суровая кошка со смешной прической стала интернет-звездой (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

А у вашего питомца есть личный аккаунт в Instagram?

Знакомьтесь, это Юнона — шестилетняя гималайская кошка, которая прославилась в интернете благодаря своей густой двухцветной шерсти и исключительно суровому выражению морды. Хозяйка животного регулярно создает для Юноны причудливые прически и примеряет на питомицу шляпки, которые кошечке очень идут.

Как у любого уважающего себя зверя, у пушистой желтоглазой Юноны есть личная страничка в Instagram, на которую подписались уже 182 тысячи человек, и они с удовольствием лайкают и комментируют новые фотографии суровой кошки. Собрали для вас фото и видео этого великолепного животного.

Интернет-пользователи не устают восхищаться этой колоритной кошкой и отмечают, что она может соревноваться по красоте волос со многими людьми.

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.