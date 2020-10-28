Фото смешных изобретений, которые находятся на грани гениальности и идиотизма



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Фото из серии «Я у мамы инженер»

Любую проблему можно решить с помощью подручных средств! Именно так считают люди из этой подборки. Главное во время процесса включить смекалку и нестандартное мышление!

Представляем вам 15 гениев, которые могут смело заявить: «Я у мамы инженер».

«Смеситель из бутылки? Легко», «Целая система подогрева консервов», «Когда решил сэкономить на станках», «Как вам такая идея подставки для планшета?», «Проблема сломанной дверцы решается быстро. И не важно, что это дверца микроволновой печи», «У машин и дверей, как выяснилось, много общего», «Когда жена попросила починить сумочку», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.

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