15 невероятно правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов

Вам обязательно стоит это увидеть!

Пушистые коты, их милые и вредные выходки и мягкие лапки — это то, о чем можно говорить вечно! А сколько странных и забавных ситуаций ежедневно случается с каждым, кто является хозяином, то есть, на самом деле, рабом-добровольцем этих очаровательных питомцев!

Иллюстратор Ясмина Суровец создала серию невероятно правдивых комиксов о жизни котиков и их людей. Вам обязательно стоит это увидеть!

Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.