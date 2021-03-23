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    15 невероятно правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов

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    15 невероятно правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов

    Вам обязательно стоит это увидеть!

    Пушистые коты, их милые и вредные выходки и мягкие лапки — это то, о чем можно говорить вечно! А сколько странных и забавных ситуаций ежедневно случается с каждым, кто является хозяином, то есть, на самом деле, рабом-добровольцем этих очаровательных питомцев!

    Иллюстратор Ясмина Суровец создала серию невероятно правдивых комиксов о жизни котиков и их людей. Вам обязательно стоит это увидеть!

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    15 невероятно правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов
    15 невероятно правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов
    15 невероятно правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов
    15 невероятно правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов
    15 невероятно правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов
    15 невероятно правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов
    15 невероятно правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов
    15 невероятно правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов
    15 невероятно правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов
    15 невероятно правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов
    15 невероятно правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов
    15 невероятно правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов
    15 невероятно правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов
    15 невероятно правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов
    15 невероятно правдивых комиксов о жизни котиков и их человеческих рабов

    Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

    Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

    Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.

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    Теги: шутки кот курьез
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