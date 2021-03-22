Подборка эпичных фото, сделанных за несколько секунд до настоящей катастрофы

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Наш мозг спокойно справляется с огромными объемами информации. Но есть события, которые происходят настолько молниеносно, что мы даже не успеваем разобраться в произошедшем.

Фотографии из этой подборки были сделаны в тот самый момент, когда до катастрофы оставались считанные секунды. Это настоящее везение, что фотографы оказались в нужном месте, в нужное время и смогли подарить нам эти непревзойденные кадры.

Наслаждайтесь отменными фото, где можно прочесть безысходность в глазах некоторых персонажей, которые понимают, что в следующий момент их ждет нечто неприятное.

Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.