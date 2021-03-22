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    Подборка эпичных фото, сделанных за несколько секунд до настоящей катастрофы

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    Подборка эпичных фото, сделанных за несколько секунд до настоящей катастрофы

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    Наш мозг спокойно справляется с огромными объемами информации. Но есть события, которые происходят настолько молниеносно, что мы даже не успеваем разобраться в произошедшем.

    Фотографии из этой подборки были сделаны в тот самый момент, когда до катастрофы оставались считанные секунды. Это настоящее везение, что фотографы оказались в нужном месте, в нужное время и смогли подарить нам эти непревзойденные кадры.

    Наслаждайтесь отменными фото, где можно прочесть безысходность в глазах некоторых персонажей, которые понимают, что в следующий момент их ждет нечто неприятное.

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    Подборка эпичных фото, сделанных за несколько секунд до настоящей катастрофы
    Подборка эпичных фото, сделанных за несколько секунд до настоящей катастрофы
    Подборка эпичных фото, сделанных за несколько секунд до настоящей катастрофы
    Подборка эпичных фото, сделанных за несколько секунд до настоящей катастрофы
    Подборка эпичных фото, сделанных за несколько секунд до настоящей катастрофы
    Подборка эпичных фото, сделанных за несколько секунд до настоящей катастрофы
    Подборка эпичных фото, сделанных за несколько секунд до настоящей катастрофы
    Подборка эпичных фото, сделанных за несколько секунд до настоящей катастрофы
    Подборка эпичных фото, сделанных за несколько секунд до настоящей катастрофы
    Подборка эпичных фото, сделанных за несколько секунд до настоящей катастрофы
    Подборка эпичных фото, сделанных за несколько секунд до настоящей катастрофы
    Подборка эпичных фото, сделанных за несколько секунд до настоящей катастрофы
    Подборка эпичных фото, сделанных за несколько секунд до настоящей катастрофы
    Подборка эпичных фото, сделанных за несколько секунд до настоящей катастрофы
    Подборка эпичных фото, сделанных за несколько секунд до настоящей катастрофы
    Подборка эпичных фото, сделанных за несколько секунд до настоящей катастрофы
    Подборка эпичных фото, сделанных за несколько секунд до настоящей катастрофы
    Подборка эпичных фото, сделанных за несколько секунд до настоящей катастрофы
    Подборка эпичных фото, сделанных за несколько секунд до настоящей катастрофы
    Подборка эпичных фото, сделанных за несколько секунд до настоящей катастрофы
    Подборка эпичных фото, сделанных за несколько секунд до настоящей катастрофы
    Подборка эпичных фото, сделанных за несколько секунд до настоящей катастрофы
    Подборка эпичных фото, сделанных за несколько секунд до настоящей катастрофы

    Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

    Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

    Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.

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    Теги: фотография шутки курьез
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