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    Пушистые исчадия ада, которых поймали за составлением жуткого плана. Курьезные фото

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    Пушистые исчадия ада, которых поймали за составлением жуткого плана. Курьезные фото

    «Пойман с поличным за составлением жуткого плана», - комментируют фото пользователи сети

    Коты поклоняются лишь самим себе. Так мы думали до того, как увидели эти фотографии, доказывающие, что каждый милый котик где-то внутри — потенциальное зло в чистом виде!

    Если вы не боитесь, что после просмотра этого поста вы будете опасаться своего Мурзика, то вам нужно это увидеть. Ведь, судя по всему, мы знаем о наших пушистиках далеко не все…

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    Пушистые исчадия ада, которых поймали за составлением жуткого плана. Курьезные фото
    Пушистые исчадия ада, которых поймали за составлением жуткого плана. Курьезные фото
    Пушистые исчадия ада, которых поймали за составлением жуткого плана. Курьезные фото
    Пушистые исчадия ада, которых поймали за составлением жуткого плана. Курьезные фото
    Пушистые исчадия ада, которых поймали за составлением жуткого плана. Курьезные фото
    Пушистые исчадия ада, которых поймали за составлением жуткого плана. Курьезные фото
    Пушистые исчадия ада, которых поймали за составлением жуткого плана. Курьезные фото
    Пушистые исчадия ада, которых поймали за составлением жуткого плана. Курьезные фото
    Пушистые исчадия ада, которых поймали за составлением жуткого плана. Курьезные фото
    Пушистые исчадия ада, которых поймали за составлением жуткого плана. Курьезные фото
    Пушистые исчадия ада, которых поймали за составлением жуткого плана. Курьезные фото
    Пушистые исчадия ада, которых поймали за составлением жуткого плана. Курьезные фото
    Пушистые исчадия ада, которых поймали за составлением жуткого плана. Курьезные фото
    Пушистые исчадия ада, которых поймали за составлением жуткого плана. Курьезные фото
    Пушистые исчадия ада, которых поймали за составлением жуткого плана. Курьезные фото
    Пушистые исчадия ада, которых поймали за составлением жуткого плана. Курьезные фото
    Пушистые исчадия ада, которых поймали за составлением жуткого плана. Курьезные фото
    Пушистые исчадия ада, которых поймали за составлением жуткого плана. Курьезные фото
    Пушистые исчадия ада, которых поймали за составлением жуткого плана. Курьезные фото
    Пушистые исчадия ада, которых поймали за составлением жуткого плана. Курьезные фото
    Пушистые исчадия ада, которых поймали за составлением жуткого плана. Курьезные фото
    Пушистые исчадия ада, которых поймали за составлением жуткого плана. Курьезные фото

    «Я помню этот день… день, когда они вторглись в наш мир», «Кажется, кто-то планирует захват власти во всем мире», «Стражник у входа в ад», «Сложно ожидать от него чего-то доброго», «Пойман с поличным за составлением жуткого плана», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

    Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

    Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.

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    Теги: шутки кот курьез
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