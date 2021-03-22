Пушистые исчадия ада, которых поймали за составлением жуткого плана. Курьезные фото

«Пойман с поличным за составлением жуткого плана», - комментируют фото пользователи сети

Коты поклоняются лишь самим себе. Так мы думали до того, как увидели эти фотографии, доказывающие, что каждый милый котик где-то внутри — потенциальное зло в чистом виде!

Если вы не боитесь, что после просмотра этого поста вы будете опасаться своего Мурзика, то вам нужно это увидеть. Ведь, судя по всему, мы знаем о наших пушистиках далеко не все…

«Я помню этот день… день, когда они вторглись в наш мир», «Кажется, кто-то планирует захват власти во всем мире», «Стражник у входа в ад», «Сложно ожидать от него чего-то доброго», «Пойман с поличным за составлением жуткого плана», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.