20 фото, которые стали эпичными только благодаря котикам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коты обожают фотографироваться

Кошки любят внимание и порой готовы на все, чтобы его заполучить. Появляются ли они на семейной фотографии, врываются в селфи или на снимок влюбленной пары, кошки способны превратить любое идеальное изображение в абсолютную катастрофу. Или наоборот улучшить его?

Сделать из скучного и однотипного — ярким и эпичным. Решать вам!

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.