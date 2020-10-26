  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    20 фото, которые стали эпичными только благодаря котикам

    • Розсилка
    20 фото, которые стали эпичными только благодаря котикам

    Коты обожают фотографироваться

    Кошки любят внимание и порой готовы на все, чтобы его заполучить. Появляются ли они на семейной фотографии, врываются в селфи или на снимок влюбленной пары, кошки способны превратить любое идеальное изображение в абсолютную катастрофу. Или наоборот улучшить его?

    Сделать из скучного и однотипного — ярким и эпичным. Решать вам!

    1 з 24
    на весь екран згорнути
    20 фото, которые стали эпичными только благодаря котикам
    20 фото, которые стали эпичными только благодаря котикам
    20 фото, которые стали эпичными только благодаря котикам
    20 фото, которые стали эпичными только благодаря котикам
    20 фото, которые стали эпичными только благодаря котикам
    20 фото, которые стали эпичными только благодаря котикам
    20 фото, которые стали эпичными только благодаря котикам
    20 фото, которые стали эпичными только благодаря котикам
    20 фото, которые стали эпичными только благодаря котикам
    20 фото, которые стали эпичными только благодаря котикам
    20 фото, которые стали эпичными только благодаря котикам
    20 фото, которые стали эпичными только благодаря котикам
    20 фото, которые стали эпичными только благодаря котикам
    20 фото, которые стали эпичными только благодаря котикам
    20 фото, которые стали эпичными только благодаря котикам
    20 фото, которые стали эпичными только благодаря котикам
    20 фото, которые стали эпичными только благодаря котикам
    20 фото, которые стали эпичными только благодаря котикам
    20 фото, которые стали эпичными только благодаря котикам
    20 фото, которые стали эпичными только благодаря котикам
    20 фото, которые стали эпичными только благодаря котикам
    20 фото, которые стали эпичными только благодаря котикам
    20 фото, которые стали эпичными только благодаря котикам

    Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

    Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.

     Читайте также: Коты-гиганты стали причиной пробок на дорогах (фото)
    фотография селфи кот курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies