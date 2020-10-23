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    Курьез

    Котики с крошечными мордами рассмешили пользователей сети

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    Котики с крошечными мордами рассмешили пользователей сети

    Снимки очень веселят и вызывают еще большее умиление

    Разве нужен специальный повод, чтобы опубликовать еще несколько десятков милых фоточек с пушистыми котиками? Вообще-то да. Поэтому вот он: интернет-фотошоперы со странным чувством юмора отредактировали фотографии котов, сделав их морды крошечными.

    Непонятно, почему, но эти снимки очень веселят и вызывают еще большее умиление и нежность к этим хитрым созданиям. Смотрите сами и не говорите, что мы вас не предупреждали!

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    Котики с крошечными мордами рассмешили пользователей сети
    Котики с крошечными мордами рассмешили пользователей сети
    Котики с крошечными мордами рассмешили пользователей сети
    Котики с крошечными мордами рассмешили пользователей сети
    Котики с крошечными мордами рассмешили пользователей сети
    Котики с крошечными мордами рассмешили пользователей сети
    Котики с крошечными мордами рассмешили пользователей сети
    Котики с крошечными мордами рассмешили пользователей сети
    Котики с крошечными мордами рассмешили пользователей сети
    Котики с крошечными мордами рассмешили пользователей сети
    Котики с крошечными мордами рассмешили пользователей сети
    Котики с крошечными мордами рассмешили пользователей сети
    Котики с крошечными мордами рассмешили пользователей сети
    Котики с крошечными мордами рассмешили пользователей сети
    Котики с крошечными мордами рассмешили пользователей сети
    Котики с крошечными мордами рассмешили пользователей сети
    Котики с крошечными мордами рассмешили пользователей сети
    Котики с крошечными мордами рассмешили пользователей сети
    Котики с крошечными мордами рассмешили пользователей сети

    Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

    К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.

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