Котики с крошечными мордами рассмешили пользователей сети



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Снимки очень веселят и вызывают еще большее умиление

Разве нужен специальный повод, чтобы опубликовать еще несколько десятков милых фоточек с пушистыми котиками? Вообще-то да. Поэтому вот он: интернет-фотошоперы со странным чувством юмора отредактировали фотографии котов, сделав их морды крошечными.

Непонятно, почему, но эти снимки очень веселят и вызывают еще большее умиление и нежность к этим хитрым созданиям. Смотрите сами и не говорите, что мы вас не предупреждали!

Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.