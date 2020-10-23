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    Курьез

    Фото безумно одетых американцев, которых можно встретить в супермаркете

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    Фото безумно одетых американцев, которых можно встретить в супермаркете

    Можно встретить покупателей, которые как будто забыли, что они вышли из дома и пришли за покупками в бигудях, без штанов и в экстравагантных костюмах

    Что вы знаете об Америке? Статуя Свободы, фастфуд, скоростные трассы, понаехавшие, Дональд Трамп, огромные супермаркеты, Манхэттен, американская мечта, Силикиновая долина, рождественский Нью-Йорк, многомиллионные лотерейные джекпоты, Голливуд и странно одетые люди, которые самовыражаются как могут.

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    Фото безумно одетых американцев, которых можно встретить в супермаркете
    Фото безумно одетых американцев, которых можно встретить в супермаркете
    Фото безумно одетых американцев, которых можно встретить в супермаркете
    Фото безумно одетых американцев, которых можно встретить в супермаркете
    Фото безумно одетых американцев, которых можно встретить в супермаркете
    Фото безумно одетых американцев, которых можно встретить в супермаркете
    Фото безумно одетых американцев, которых можно встретить в супермаркете
    Фото безумно одетых американцев, которых можно встретить в супермаркете
    Фото безумно одетых американцев, которых можно встретить в супермаркете
    Фото безумно одетых американцев, которых можно встретить в супермаркете
    Фото безумно одетых американцев, которых можно встретить в супермаркете
    Фото безумно одетых американцев, которых можно встретить в супермаркете
    Фото безумно одетых американцев, которых можно встретить в супермаркете
    Фото безумно одетых американцев, которых можно встретить в супермаркете
    Фото безумно одетых американцев, которых можно встретить в супермаркете
    Фото безумно одетых американцев, которых можно встретить в супермаркете
    Фото безумно одетых американцев, которых можно встретить в супермаркете
    Фото безумно одетых американцев, которых можно встретить в супермаркете
    Фото безумно одетых американцев, которых можно встретить в супермаркете
    Фото безумно одетых американцев, которых можно встретить в супермаркете
    Фото безумно одетых американцев, которых можно встретить в супермаркете
    Фото безумно одетых американцев, которых можно встретить в супермаркете
    Фото безумно одетых американцев, которых можно встретить в супермаркете

    Любопытными иллюстрациями к набору стереотипов об американском образе жизни могут стать фотографии из знаменитой сети гипермаркетов Walmart. Здесь можно встретить покупателей, которые как будто забыли, что они вышли из дома и пришли за покупками в бигудях, без штанов и в таких экстравагантных костюмах, что с трудом верится в реальность происходящего. Портал Peopleofwalmart собирает фотографии очень странно, безумно, неприлично и нелепо одетых одетых людей, которых можно встретить в американских супермаркетах.

    Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

    К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.

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