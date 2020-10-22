35 фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют



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Некоторые коты уверены, что танцуют лучше, чем люди

Кошки — загадочные существа, которые то и дело ввергают человечество в замешательство своими выходками. Ходят слухи, что эти пушистые звери ещё и отлично танцуют, только тщательно это скрывают. Исторически сложилось, что многие культуры воплощали свои ценности в различных танцевальных формах и ритуалах, ведь танец — это одно из важных выражений мировоззрения людей и животных.

И в то время как павлины танцуют, чтобы добиться своих дам, кошки делают это, потому что они уверены, что танцуют лучше, чем люди. Не верите? Смотрите сами!

Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.