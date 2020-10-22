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    Курьез

    35 фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют

    • Розсилка
    35 фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют

    Некоторые коты уверены, что танцуют лучше, чем люди

    Кошки — загадочные существа, которые то и дело ввергают человечество в замешательство своими выходками. Ходят слухи, что эти пушистые звери ещё и отлично танцуют, только тщательно это скрывают. Исторически сложилось, что многие культуры воплощали свои ценности в различных танцевальных формах и ритуалах, ведь танец — это одно из важных выражений мировоззрения людей и животных.

    И в то время как павлины танцуют, чтобы добиться своих дам, кошки делают это, потому что они уверены, что танцуют лучше, чем люди. Не верите? Смотрите сами!

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    35 фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют
    35 фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют
    35 фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют
    35 фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют
    35 фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют
    35 фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют
    35 фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют
    35 фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют
    35 фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют
    35 фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют
    35 фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют
    35 фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют
    35 фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют
    35 фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют
    35 фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют
    35 фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют
    35 фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют
    35 фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют
    35 фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют
    35 фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют
    35 фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют
    35 фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют
    35 фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют
    35 фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют
    35 фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют
    35 фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют
    35 фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют
    35 фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют
    35 фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют

    Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

    К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.

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