Катрин Денев отмечает день рождения: лучшие фотосесии актрисы

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Катрин Денев

Неповторимой Катрин Денев сегодня исполнилось 77 лет

Знаменитая блондинка родилась 22 октября 1943 года в Париже, Франция. Урожденная — Катрин Фабьен Дорлеак. Дочь драматического актера Мориса Дорлеака и Рене Денев. Закончила парижский лицей «Ла Фонтэн».

Катрин Денев приобрела суперзвездный статус после каннского триумфа музыкального фильма «Шербурские зонтики» (1964). В следующем году исполнила главную роль в психологическом триллере Романа Полански «Отвращение» — первом англоязычном фильме знаменитого режиссера.

В последующие годы укрепила репутацию ведущей французской актрисы, работая с такими гигантами мирового кино, как Луис Бунюэль («Тристана», 1970) и Франсуа Трюффо («Последнее метро», 1980). Одной из ее самых смелых работ был фильм Бунюэля «Дневная красавица» (1967).

Несмотря на неоднократные приглашения в Голливуд, Денев осталась известной аудитории в Штатах преимущественно как героиня роликов, рекламирующих парфюмерную продукцию, и одна из вампирш из культового фильма «Голод» (1983).

Успех сопутствовал Денев и в последующие годы. Критики особенно благосклонно восприняли ее роль в драме «Индокитай» (1992), которая удостоилась премии «Оскар» за лучший иностранный фильм.

В 2002 году весьма лестные отзывы получила картина Франсуа Озона «Восемь женщин», а за два года до этого «Золотая пальмовая ветвь» была присуждена другому фильму с участием Денев — «Танцующей в темноте» Ларса фон Триера.

У Катрин двое детей: сын Кристиан — от режиссера Роже Вадима (Племянникова) и дочь Кьяра Мастроянни — от актера Марчелло Мастроянни.