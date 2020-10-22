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    Курьез

    Свадебные решения, о которых молодожены очень сильно пожалели: курьезные фото

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    Свадебные решения, о которых молодожены очень сильно пожалели: курьезные фото

    Наверняка, пересматривая данные фото, жених с невестой испытывают стыд и сожаление

    Подготовка к свадьбе — это достаточно стрессовый и волнительный процесс, который целиком и полностью лежит на плечах невесты и жениха. И, конечно, паре всегда хочется выделиться на фоне других молодоженов и запомниться гостям надолго.

    Порой попытки разбавить традиционную церемонию чем-то креативным заканчиваются смешно и нелепо. Как в случае пар из нашей подборки! Наверняка, пересматривая данные фото, жених с невестой испытывают стыд и сожаление…

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    Свадебные решения, о которых молодожены очень сильно пожалели: курьезные фото
    Свадебные решения, о которых молодожены очень сильно пожалели: курьезные фото
    Свадебные решения, о которых молодожены очень сильно пожалели: курьезные фото
    Свадебные решения, о которых молодожены очень сильно пожалели: курьезные фото
    Свадебные решения, о которых молодожены очень сильно пожалели: курьезные фото
    Свадебные решения, о которых молодожены очень сильно пожалели: курьезные фото
    Свадебные решения, о которых молодожены очень сильно пожалели: курьезные фото
    Свадебные решения, о которых молодожены очень сильно пожалели: курьезные фото
    Свадебные решения, о которых молодожены очень сильно пожалели: курьезные фото
    Свадебные решения, о которых молодожены очень сильно пожалели: курьезные фото

    «Запоминающееся появление новобрачных», «Когда чувствуешь себя принцессой и тебе нужна карета, но лошади передвигаются слишком медленно», «Как вам такое платье с принтом пиццы пеперони и соответствующим букетом?», «Очень сомнительное решение для подарка гостям, не думаете?», «Свадебный торт, намекающий на причину вероятного развода», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

    К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.

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