Абсурдные и очень смешные комиксы о сложной жизни ленивцев в нашем обществе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Самые забавные работы автора мы собрали в этом материале

Ленивцы — фантастические создания, которые стали тотемным животным для многих личностей. Но никто не любит их так сильно, как японский художник Кейго.

Он рисует забавные и проницательные иллюстрации, в которых рассуждает на тему того, что бы было, если бы ленивцы жили среди нас. Герои его комиксов работают, отдыхают, попадают в неловкие ситуации и сталкиваются с ежедневными проблемами, которые могут показаться знакомыми только очень-очень-очень медлительным людям. Самые забавные работы автора мы собрали в этом материале.

Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.